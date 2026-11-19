¡Atención, capitalinos! El Gobierno de la Ciudad de México implementó distintos módulos en la capital del país para que los ciudadanos acudan a tramitar la licencia de conducir permanente sin necesidad de sacar cita; te compartimos los horarios y ubicación.

Fecha límite para tramitarla: ¿Hasta cuando puedo sacar mi licencia permanente CDMX?

Anótala en tu calendario. La fecha límite para tramitar la licencia permanente CDMX es hasta el próximo jueves 31 de diciembre 2026.

Autoridades capitalinas confirmaron que el programa finalizará este mismo año, por lo que NO habrá extensiones para 2027.

Horarios de los módulos para tramitar la licencia de conducir permanente CDMX sin cita

El horario de los módulos disponibles en CDMX para el trámite de la licencia de conducir permanente será de 9:00 a 21:00 horas.

Los módulos se mantendrán abiertos de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, para que las y los capitalinos puedan acudir en el horario que mejor les convenga.

¡Aún estás a tiempo de obtener tu #LicenciaPermanente! 🚗 El titular de @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton, invita a las y los capitalinos a aprovechar el mes de noviembre para realizar este trámite directamente en las tesorerías, sin necesidad de agendar una cita. 🪪✨ ☝🏼La atención es de lunes a domingo, incluidos días festivos, de 9:00 a 21:00 horas. ¡No dejes pasar la oportunidad y acude a tu tesorería más cercana! 🛻 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 18, 2026

¿Dónde están los módulos para tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) compartió la ubicación exacta de los módulos de las Tesorerías para tramitar la licencia de conducir.

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, Gustavo A. Madero.

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, Benito Juárez.

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Canal de Miramontes 753, Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, Magdalena Contreras.

Acoxpa: Av. Acoxpa 430, Tlalpan.

No te quedes sin tu Licencia Permanente. Realiza tu trámite desde la App CDMX o acude al módulo de Control Vehicular y Licencias más cercano. ¡Aprovecha esta oportunidad y tramítala cuanto antes! 🙆 ⏰🗓️ Consulta ubicaciones y más información aquí: https://t.co/13o4WFyeUR https://t.co/cgzNOYuNMY — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 18, 2026

Requisitos y documentos necesarios para poder tramitar la licencia en CDMX

Identificación oficial vigente (original y copia): INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

(original y copia): INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar. Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México, no mayor a 3 meses (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta; si tu INE tiene domicilio completo, puede validarlo).

de la CDMX o del Estado de México, no mayor a 3 meses (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta; si tu INE tiene domicilio completo, puede validarlo). Línea de captura pagada (el pago se refleja en un máximo de 72 horas).

(el pago se refleja en un máximo de 72 horas). Cuenta Llave CDMX activa y CURP.

activa y CURP. Examen teórico aprobado: obligatorio si tramitas tu primera licencia Tipo A.

obligatorio si tramitas tu primera licencia Tipo A. Sin impedimentos legales: no contar con sentencias por delitos viales ni sanciones por el programa Conduce sin Alcohol (o cumplir con los límites establecidos por SEMOVI).

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente CDMX?

El costo para tramitar tu Licencia Permanente Digital CDMX Tipo A tiene un costo de $1,500 pesos.