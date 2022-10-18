¿Cómo tramitar el INE o Credencial para Votar por primera vez?

La Credencial para Votar permite a los ciudadanos mexicanos mayores de edad no solo participar en las elecciones locales y federales, sino que también funge como un documento que permite identificarte de manera oficial ante la ley, pero, ¿cuándo puedo tramitar mi INE?

En México, todos los ciudadanos con 18 años cumplidos pueden tramitar su credencial para votar a través de los módulos del Instituto Nacional Electoral. Los documentos para tramitar el INE, son:



Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización.

Identificación vigente con fotografía (Con fecha de expedición no mayor a 10 años).

Comprobante de domicilio (Con fecha de expedición no mayor a 3 meses).

Es importante destacar que los documentos a presentar ante el INE deben ser originales, sin tachaduras ni enmendaduras.

Requisitos para tramitar la Credencial par Votar o INE por primera vez

Una vez con la documentación necesaria en mano, el segundo paso a seguir que necesito para tramitar mi INE por primera vez, es agendar una cita a través de la página del oficial o en el módulo de preferencia o el más cercano a tu domicilio.

Recuerda que no se brindará servicio de no contar con una cita previa, por lo que al llegar el gran día se recomienda ser puntual y acudir con la documentación completa.

Listo, el INE te indicará la fecha en la que puedes recoger tu Credencial para Votar en el mismo módulo en el que la solicitaste. No olvides el comprobante que te será otorgado a la hora de hacer tu trámite.

¿Cómo puedo tramitar una cita en el INE?

Sin importar si es tu primera vez, perdiste o deseas actualizar los datos de tu Credencial para Votar, los pasos para agendar una cita en el INE son los mismos:

