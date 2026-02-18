Estos son los días que te quedan para tramitar la licencia Edomex 2026 en el módulo integral móvil

Si vives en Toluca o zonas cercanas, esta información es clave: El Módulo Integral de Recaudación Móvil en Toluca habilitado por autoridades del Estado de México se encuentra en su etapa final de atención, por lo que conductores que necesiten tramitar o renovar su licencia Edomex 2026 deben hacerlo cuanto antes para evitar contratiempos.

Cabe señalar que este módulo forma parte de una estrategia para acercar los servicios de movilidad, reducir filas y agilizar trámites, especialmente para quienes no pueden acudir a oficinas fijas.

Fecha límite para tramitar la licencia en el módulo móvil de Toluca

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el módulo integral móvil tiene una fecha límite de operación, tras la cual será retirado para trasladarse a otros municipios.

Aunque el servicio continúa activo, no habrá prórroga, por lo que se recomienda acudir lo antes posible, ya que la demanda aumenta conforme se acerca el cierre. El horario suele ser matutino, con fichas limitadas por día, por lo que llegar temprano puede marcar la diferencia, y tienes hasta el 28 de febrero de 2026.

Precio y requisitos de la licencia en el Estado de México 2026

Los costos oficiales de la licencia de conducir en Edomex varían según la vigencia:

1 año: $777 pesos

2 años: $1,040 pesos

3 años: $1,390 pesos

4 años: $1,848 pesos.

Los requisitos básicos para tramitar la Licencia Edomex 2026 se incluyen:

Identificación oficial vigente



CURP



Comprobante de domicilio



Pago de derechos



En algunos casos, examen de conocimientos de manejo.

Autoridades recuerdan que no es necesario usar gestores, ya que el trámite es personal y directo.

Todos los trámites que puedes hacer en el módulo móvil de Toluca

En el módulo integral móvil puedes realizar:

Expedición de licencia por primera vez



Renovación



Reposición por robo o extravío



Corrección de datos



Canje de licencia.



Cabe señalar que todo este proceso se realiza en un solo punto, lo que reduce tiempos y traslados. ¿Ya revisaste la vigencia de tu licencia? Con el cierre del módulo móvil cada vez más cerca, dejar el trámite para después podría implicar filas más largas o sanciones. La prevención, en este caso, también es movilidad segura.

