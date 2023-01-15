Reabren tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, encabezó la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, la cual permaneció cerrada 20 meses.

La rehabilitación estuvo supervisada por un comité técnico asesor, luego de identificar fuentes de humedad, señaló.

Estamos reabriendo de Mixcoac a Atlalilco.

Sheinbaum agregó que los trabajos continúan en el tramo elevado de la Línea 12, donde la elaboración de piezas ya ha terminado y están en el proceso de montarlas, bajo seguimiento y supervisión.

El servicio en la Línea 12 será gratuito por hoy.

Autoridades garantizan seguridad en el tramo subterráneo de la Línea 12

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, señaló que el tramo cuenta con las condiciones de seguridad para brindar servicio a los usuarios.

Para garantizar el funcionamiento, se realizaron trabajos de reforzamiento estructural, rehabilitaron cárcamos, sustituyeron rieles y eliminaron fugas de agua.

Guillermo Calderón puntualizó que todos los trenes pasaron una revisión y certificación que garantiza la seguridad de su operación.

Servicio de apoyo continúa en tramo elevado de la Línea 12

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, reiteró que el servicio de apoyo continuará de la estación Atlalilco a Tláhuac, con 150 unidades RTP y 40 de Metrobús.

En el tramo subterráneo de la Línea 12 están funcionando 13 trenes en un recorrido que durará 20 minutos.

El tiempo de espera entre cada tren será de 15 minutos aproximadamente.

Hoy reabrimos el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Atlalilco. Su reapertura fue evaluada por la certificadora internacional TÜV y por el Consejo Consultivo del @MetroCDMX. #EnVivo https://t.co/QnfcLlZoeW — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 15, 2023

Sheinbaum niega recorte presupuestal al Metro CDMX

La Jefa de Gobierno recalcó que el presupuesto del transporte naranja ha aumentado año con año, negando el recorte de presupuesto al Metro CDMX.

Informó que actualmente se lleva a cabo una revisión del proceso administrativo para incrementar la agilidad y proporcionarle herramientas, así como todo lo necesario a los trabajadores.

Resaltó la inversión histórica en el Metro CDMX mencionando la modernización de la Línea 1, la cual cumplió 53 años.

Ésta contará con 29 trenes nuevos y reabrirá un tramo a finales de febrero y principios de marzo.

¿Por qué la Guardia Nacional está en el Metro CDMX?

Por otro lado, dio a conocer que las fallas presentadas en el último mes, son producto de acciones malintencionadas.

Estas fallas atípicas no tienen nada que ver con el Metro; en muchos casos tiene que ver con eventos intencionados.

Agregó que la presencia de la Guardia Nacional es meramente preventiva, para detener posibles actos que pongan en riesgo a los usuarios

“Es obligación de la jefa y del Gobierno de la CDMX hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad.”, dijo.

El director General del Metro, Guillermo Calderón, Martín Batres, Secretario de Gobierno, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous acompañaron a la Jefa de Gobierno durante el evento.