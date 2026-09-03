Transporte escolar gratuito en Querétaro: todo lo que necesitas para registrar a tus hijos y ahorrar en traslados

El Municipio de Querétaro ya abrió la convocatoria para inscribir a estudiantes en el Transporte Escolar Gratuito y el Transporte Universitario. El registro estará disponible durante los meses de septiembre y octubre de 2026.

Fechas de registro para el transporte escolar y universitario gratuito en Querétaro

El programa beneficia a casi 6 mil estudiantes de alrededor de 70 escuelas mediante 50 rutas. El Transporte Escolar Gratuito está dirigido a alumnos de 4.°, 5.° y 6.° de primaria, así como de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria. El Transporte Universitario, por su parte, atiende a estudiantes de nivel superior.

La convocatoria tiene dos etapas:

Del 1 al 30 de septiembre: se inscriben para refrendo de estudiantes de 5.° y 6.° de primaria, 2.° y 3.° de secundaria y de 2.° semestre en adelante de universidad; también para inscripción de quienes ingresan a 4.° de primaria, 1.° de secundaria y 1.° de universidad.

Del 1 al 30 de octubre: continúa abierta para estudiantes de 4.° de primaria en adelante.



Requisitos y documentos necesarios para el trámite del Transporte Escolar Gratuito en Querétaro

El registro se realiza en línea a través del sitio busmunicipal.municipiodequeretaro.gob.mx. Para completar el trámite necesitas documentación digital y una tarjeta de Qrobus vinculada a la app del sistema.

Entre los requisitos están:



Comprobante de domicilio con no más de 2 meses de antigüedad.

CURP del estudiante.

Identificación oficial del padre, madre o tutor, si el alumno es menor de edad.

Constancia de estudios.

Tarjeta de Qrobus

Paso a paso para realizar el registro en la plataforma Bus Municipal

Para iniciar el procedimiento, crea una cuenta en la plataforma y genera el perfil de la alumna o alumno que será inscrito.

Después, ingresa al módulo correspondiente a Transporte Escolar Gratuito o Transporte Universitario y continúa con el proceso de inscripción siguiendo las indicaciones del sistema.

Una vez aprobado, el programa permite traslados sin costo desde el domicilio hasta la institución educativa y de regreso a casa. Además, da acceso gratuito al resto de las modalidades del Sistema Integral de Transporte del Municipio de Querétaro y habilita transbordos gratuitos en Qrobus.

