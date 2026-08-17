¿Eres estudiante? Así puedes conseguir la Tarifa Unidos para pagar $2 en el Qrobus

Miles de estudiantes queretanos buscan alternativas inteligentes para cuidar su economía diaria al trasladarse a sus escuelas. El sistema de transporte público Qrobus brinda una solución directa a través de este programa gubernamental de apoyo social.

Con la Tarifa Unidos, pagas únicamente dos pesos por viaje, lo que representa un ahorro masivo durante todo tu ciclo escolar.

Requisitos indispensables para solicitar la Tarifa Unidos de Qrobus

Para arrancar con el trámite, necesitas reunir cierta documentación básica en formato digital.



CURP

Comprobante de domicilio del estado de Querétaro (máximo 2 meses de antigüedad; luz, agua o predial).

Identificación oficial vigente por ambos lados (INE o pasaporte).

Documento escolar en hoja membretada que acredite inscripción al periodo actual, con firma o sello de la autoridad escolar.

Correo electrónico y número de teléfono.

Pasos para tramitar y activar tu tarjeta Qrobus digitalmente

El proceso de registro resalta por su formato completamente digital, lo que te permite realizarlo desde tu teléfono celular o computadora portátil. Descarga la aplicación oficial del Qrobus en tu dispositivo móvil o ingresa al portal web oficial.

Ingresa a la app Qrobus .

. Después ve a la sección “Cartera”, seguido de “Agregar tarjeta” y finalmente elige la opción “Aplicar a la tarifa Unidos”.

Ingresa tus datos y carga los documentos.

Después de registrarte, recibirás un mensaje de confirmación y la resolución de tu solicitud a más tardar en cinco días hábiles.

