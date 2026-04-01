¡Que no se te pase! Abril inicia con aumento en tarifa del transporte en la ZMG; ¿adiós al efectivo como forma de pago?

La nueva tarifa del transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sube a 11 pesos a partir de este 1 de abril ; el ajuste del pasaje aplica en el transporte público de Guadalajara y cambia la forma en que miles de usuarios deberán pagar su pasaje desde hoy.

El aumento del pasaje ya es oficial y se mantiene por debajo de los 14 pesos proyectados inicialmente en diciembre, aun así, el cambio obliga a los usuarios a revisar cómo pagar correctamente y quiénes pueden acceder a descuentos.

¿Cómo pagar la nueva tarifa transporte en la ZMG?

Para evitar contratiempos, estas son las formas de pago disponibles desde este 1 de abril en la ZMG:



Efectivo exacto : Se aceptan 11 pesos, pero las unidades no dan cambio.

: Se aceptan 11 pesos, pero las unidades no dan cambio. Tarjeta Mi Movilidad : Continúa vigente y descuenta automáticamente la tarifa transporte.

: Continúa vigente y descuenta automáticamente la tarifa transporte. Tarjeta Única : Será clave para acceder a beneficios y subsidios.

: Será clave para acceder a beneficios y subsidios. Transbordos: Se mantiene el descuento del 50 por ciento entre sistemas masivos.

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Entra en vigor la nueva tarifa del transporte público. 🚌💵La información con Cecilia Cerna. (@ceciliacerna19 ) pic.twitter.com/7ZjMTjq3PX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 1, 2026

¿Por qué sube la tarifa transporte en la ZMG?

El incremento responde a un ajuste técnico aprobado por autoridades estatales y los transportistas, que calculaba un costo real mayor; sin embargo, el gobierno decidió fijar la tarifa transporte en 11 pesos para el público general, absorbiendo parte del costo mediante un subsidio.

Este apoyo permitirá que el aumento tenga menor impacto en los usuarios que utilizan diariamente el transporte en la ZMG.

¿Quiénes tienen descuento en el transporte?

El esquema de apoyo mantiene beneficios para distintos sectores en la ZMG:



Estudiantes

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Docentes

Madres jefas de familia

Estos grupos podrán pagar una tarifa preferencial con descuento del 50 por ciento, siempre que cuenten con el registro correspondiente. Además, algunos usuarios podrán acceder a gratuidad mediante programas sociales.

¿Cuánto se paga realmente con subsidio?

Aunque la tarifa transporte quedó en 11 pesos, el costo real del servicio es mayor; para compensarlo, el gobierno estatal aplicará un subsidio directo por viaje, lo que permite mantener el precio al usuario final dentro de la ZMG.

Este esquema busca equilibrar el costo del servicio sin trasladar todo el aumento a los usuarios.

Municipio donde no sube a 11 pesos

No en todos los municipios aplica la misma tarifa. En Lagos de Moreno, el transporte público se mantendrá en 10 pesos.

