Aumento al transporte en Jalisco: El único municipio donde el pasaje quedó en 10 pesos

¡Atención! El aumento al transporte público en 2026 está por entrar en vigor, pero no en todos los municipios se pagará igual. Ante los recientes cambios anunciados por Pablo Lemus, la tarifa ya quedó ajustada, y no solo se podrá pagar con la tarjeta Única al Estilo Jalisco.

¿En qué municipio de Jalisco el pasaje de transporte público quedó en 10 pesos?

La decisión de no subir la tarifa se debió a las autoridades locales, con el objetivo de beneficiar directamente a miles de usuarios de la región, así como equilibrar el costo del servicio, especialmente en zonas donde el transporte es una necesidad diaria y, aparte, escaso.

El municipio donde no habrá un aumento de 11 pesos es en Lagos de Moreno, donde la tarifa se fijó en solo 10 pesos. De esta forma, el costo quedó por debajo del autorizado a nivel estatal.

La Secretaría de Transporte (Setran) informó que el acuerdo fue alcanzado entre transportistas y autoridades municipales para beneficiar a más de 24 mil usuarios.

Sumado a esto, se dio a conocer que el Ayuntamiento se comprometió con integrar nuevos autobuses a las rutas existentes en Lagos de Moreno, especialmente en colonias de la periferia, donde muchas veces los pasajeros se enfrentan a la escasez de transporte.

¿Cuánto costará y cuándo aumenta el transporte público en Jalisco?

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. A partir del miércoles 1 de abril e ntrará en vigor el aumento al transporte público en la entidad. A partir de ese día, la tarifa será de 11 pesos, y no de 14 pesos como se había informado en un principio.

Recientemente, el gobernador, Pablo Lemus, aseguró que ningún usuario pagará más de 11, sin importar el método de pago. Confirmando así que el subsidio de la tarjeta Única Jalisco se mantendrá para todos, aun cuando paguen en efectivo o con las tarjetas Mi Pasaje o Yo Jalisco.

Anuncian tarifa especial para todos los estudiantes en Jalisco: ellos no pagarán 11 pesos

Ante el inminente tarifazo, no todo son malas noticias. Para todos los estudiantes, sin importar el nivel educativo o si son de escuelas públicas o privadas, la tarifa especial será de 5 pesos.

El beneficio aplica de manera general, y podrá utilizarse con distintos métodos de pago, incluyendo las credenciales escolares de la Universidad de Guadalajara.