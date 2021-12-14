Transporte público de Berlín ofrece boletos con cannabis

La compañía BVG, operador del transporte público de Berlín, ha presentado sus boletos con cannabis que se pueden comer y que según ellos, puede ayudar a aliviar el estrés de los viajes en Navidad, además de quitarles a los berlineses su infame malhumor.

En el pasado, la compañía de transporte se ha hecho famosa por sus atrevidas campañas promocionales y en esta ocasión ha aprovechado la noticia de que la nueva coalición de gobierno Alemán, podría convertir a la nación en uno de los primeros países europeos tras Malta en legalizar la cannabis y autorizar su venta con fines recreativos.

El operador del transporte público de Berlín, BVG, presentó un "billete de #cáñamo" comestible que, según dice, puede ayudar a aliviar el estrés de los viajes en #Navidad y quitarles a los berlineses su infame malhumor pic.twitter.com/jWxXas2uFO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 14, 2021

"Durante el estresante periodo navideño tome el autobús o el metro": BVG

Jannes Schwentu, portavoz de BVG:

"Por supuesto que todo esto hay que tomarlo con humor"

El operador de transporte público de Berlín asegura que sus boletos con cannabis no contiene sustancias prohibidas y que está hecho de papel comestible que fue rociado con aceite de cáñamo, que procede de las semillas de la planta de la cannabis y que tiene un efecto relajante.

Los boletos con cannabis que están disponibles durante esta semana (del 13 al 17 de diciembre de 2021), cuestan 8.80 euros (unos 210 pesos) y son válidos durante 24 horas.

Richtig gutes Zeug aus dem Berliner Untergrund. pic.twitter.com/GQKX6uAFzF — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) December 13, 2021

Cannabis, remedio berlinés contra estrés navideño

El aceite de cáñamo utilizado en los boletos con cannabis del transporte público de Berlín no contiene cannabidiol (CBD) ni tetrahidrocannabinol (THC), compuesto químico que crea la sensación de estar drogado.

Jannes Schwentu, portavoz de BVG:

Dejamos muy claro que quien quiera usar el boleto como tal, por favor, sólo lo mordisquee o lo coma después de su viaje, ya que si tiene un mordisco, ya no es válido.

¿Qué efectos fisicos tiene el cannabis?

Entre sus efectos físicos destacan la tos seca, taquicardia, irritación conjuntiva, y un ligero aumento de la presión arterial. Si la dosis es elevada se produce el efecto contrario. También puede aparecer sequedad de boca, presión ocular, desorientación e incapacidad para la concentración.

¿Qué es el cáñamo y para qué sirve?

El cáñamo agrícola, textil o industrial es una variedad de Cannabis sativa con bajo contenido en Delta-9 tetrahidrocanabinol (THC). El cáñamo se utiliza en la industria textil, en la fabricación de cuerdas, papel, elementos aislantes, combustible de motores, pintura y cosméticos, entre otros usos.