¡Súbale hay lugares! Este es el transporte público más utilizado por los mexicanos

¡Una gran opción! Desde ir a la escuela o el trabajo, hasta visitar a familiares y amigos, el transporte público en México se ha convertido en el aliado principal de miles de usuarios que a diario utilizan estos servicios.

Gracias a su bajo costo y extensión de territorio el transporte público permite a millones de personas trasladarse de un punto a otro, sobre todo en grandes ciudades como la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Cuál fue el medio de transporte más utilizado en México?

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) compartió que el Metro CDMX fue el medio de transporte público más utilizado durante el octavo mes del año, pero ¿Cuántas personas movilizó?

En agosto 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX trasladó alrededor de 97 millones 667 mil 492 pasajeras y pasajeros. Recordemos que este medio de transporte tiene capacidad para mil 530 personas.

A este le siguió el Metrobús con más de 37 mil usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros con más de 10 mil, Mexibús con más de 8 mil y el Trolebús con más de 7 mil personas.

¿Cuántas personas usan el transporte público en #México?



En agosto, en la #CDMX y Zona Metropolitana, se trasladaron 171.7 millones de personas, 6.7% más que el mes anterior.



El @MetroCDMX continúa siendo el medio más utilizado por las y los mexicanos: @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/CeTEwCdLKd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

¿Cuántas personas usan el transporte público en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que durante el mes de agosto 2023, alrededor de 171.7 millones de personas se trasladaron por los distintos medios de transporte público en las zonas del Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX); un aumento del 6.7% respecto al mes anterior.

|INEGI

Por su parte, en otras zonas de la República Mexicana, el uso del transporte público durante el octavo mes del año registró el siguiente número de usuarios:

Guadalajara – 28.5 millones de pasajeros.

Monterrey – 16.6 millones de pasajeros.

León – 18.5 millones de pasajeros.

Mientras que en la ciudad de Pachuca, Chihuahua, Puebla y Querétaro la población transportada subió un 14.9%, 14.7%, 3% y 10.6% a tasa mensual respectivamente.

|INEGI

¿Qué otros medios de transporte público se utilizan en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que en otras partes de México como en Guadalajara y Monterrey, los medios de transporte público más utilizados fueron los siguientes:

Guadalajara: Tren Eléctrico Urbano, Mi Macro Periférico troncal, Macrobús troncal, Mi Maacro Periférico alimentador y Macrobús alimentador.

Tren Eléctrico Urbano, Mi Macro Periférico troncal, Macrobús troncal, Mi Maacro Periférico alimentador y Macrobús alimentador. Monterrey: Metrorrey, Transmetro, Ecovía y Matroibús.

Mientras que en Puebla se utilizó la Red Urbana de Transporte Articulado, en Pachuca el Tuzobús troncal y el Tuzobús alimentador, en Chihuahua el Vivebús y en Querétaro el Qrobús.