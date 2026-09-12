¿Cómo moverte durante las fiestas patrias? Estos transportes tendrán modificaciones por el 15 y 16 de septiembre

Si tienes previsto trasladarte por la Ciudad de México (CDMX) durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, toma en cuenta que algunos transportes públicos tendrán modificaciones en su horario de servicio. Aquí te decimos cuáles son los horarios que tendrán cada uno para evitar contratiempos durante las fiestas patrias.

Modificaciones en el Trolebús

El día 15 de septiembre, durante todo el horario de servicio de 05:00 a 00:00 del día 16 de septiembre, el servicio con desvío de ruta de Terminal Museo de Transportes Eléctricos a Terminal Mixcoac.

Av. Municipio Libre-Eje Central-Gral. Emiliano Zapata-Félix Cuevas-Av. Extremadura hasta Terminal Mixcoac. El recorrido de terminal Mixcoac a terminal Museo de Transportes Eléctricos será de manera convencional.

El día 15 de septiembre, la Línea 4 y 6, su servicio será con desvío de ruta rumbo a Terminal Metro Rosario por Av. 16 de septiembre hasta Aquiles Serdán.

Mientras que el 16 de septiembre, a partir de las 09:00, se dará servicio en la Línea 1 en circuitos de servicio de Terminal Central del Norte a Teatro Blanquita y de Dr. Pascua a Terminal Central del Sur.

En la Línea 5, el servicio provisional de Terminal San Felipe de Jesús a Glorieta de Violeta.

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AVISO



Modificaciones al servicio los días 15 y 16 de septiembre. pic.twitter.com/Gp3T6boicD — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 12, 2026

Horario del Cablebús durante fiestas patrias

Por las fiestas patrias el Cablebús modificó su horario de servicio para el 16 de septiembre, el cuál será de 07:00 a 23:00 horas.

Horario para el Metrobús por fiestas patrias

El Metrobús extenderá su horario el próximo martes 15 hasta la 1:00 a. .m. del 16 de septiembre. Toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, con dirección Tenayuca, y La Diana, dirección Indios Verdes.

🌮🤠🇲🇽 ATENCIÓN 💚🤍❤️ El próximo martes 15 de septiembre, Metrobús extiende su horario hasta la 1:00 a.m. del 16 de septiembre. ‼️Toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana, dirección Indios Verdes. ➡️🚌 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 10, 2026

Mientras que el próximo miércoles 16 de septiembre, las Líneas 1, 3, 4 y 7 tendrán modificaciones de 9:00 a 14:00 horas, por el desfile militar.

Recuerda que la operación por día festivo es de 5:00 a 00:00 horas.