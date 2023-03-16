Trasladan a otros 2,000 reos a la megacárcel en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este miércoles 15 de marzo que fueron trasladados otros 2,000 reos al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel con capacidad para 40,000 reos.

La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia dijo a CNN que en este segundo grupo hay reos condenados y otros que enfrentarán un juicio por medio de videoconferencia desde la nueva megacárcel.

Nayib Bukele/Presidente de El Salvdor:

“Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”.

Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023

Régimen de excepción en El Salvador

Además de los señalamientos por la megacárcel, organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido, sin éxito, la derogatoria del régimen de excepción en El Salvador, que fue implementado con el argumento gubernamental de un repunte de violencia que, en un solo día a finales de marzo de 2022, dejó 62 homicidios.

El Gobierno de Bukele afirma que la implementación del régimen de excepción, que el próximo 27 de marzo cumplirá un año de vigencia, ha permitido la captura de más de 65.000 personas. Y según la Policía Nacional Civil de El Salvador se han reducido las cifras de homicidios, algunos días sin ningún caso.

Salvadoreños, a favor de que Bukele busque reelección presidencial en 2024: encuesta

Casi siete de cada 10 salvadoreños están a favor de que el presidente Nayib Bukele busque la reelección en los comicios presidenciales de febrero de 2024, pese a las prohibiciones constitucionales, según una encuesta divulgada el martes por un periódico local.

El estudio realizado por La Prensa Gráfica, en el que entrevistaron a 1,500 personas entre el 15 y el 24 de febrero, señala que un 68.3% de los consultados tiene una opinión favorable a la reelección, frente a un 13.1% que se manifestó en contra.

Bukele anunció en septiembre del año pasado sus intenciones de buscar la reelección inmediata en los comicios del próximo año, a pesar de que varios artículos de la Carta Magna lo prohíben.

Sin embargo, el polémico y popular gobernante quedó habilitado para buscar extender su mandato, que inició a mediados de 2019, gracias a que en 2021 los magistrados del máximo tribunal del país -nombrados por diputados oficialistas- habilitaron la reelección en un controversial fallo que fue cuestionado por Estados Unidos.

La Prensa Gráfica / Diario de El Salvador:

“Los salvadoreños siguen divididos sobre si la Constitución del país permite o no la reelección inmediata del Presidente de la República... Hay ciudadanos, sin embargo, que están convencidos de que la Constitución no permite la reelección inmediata, pero aun así votarán por Nayib Bukele”.

Con su 92% de respaldo, según una reciente encuesta de CID Gallup, Bukele es el mandatario latinoamericano mejor aprobado. Parte de esa popularidad se debe a que ha logrado reducir drásticamente la violencia e inseguridad que reinaba en el país de la mano de las pandillas. Sin embargo, sus tácticas han sido criticadas por defensores de derechos humanos.

