Travis Scott no enfrentará cargos por los muertos en el festival Astroworld 2021

Un jurado de Texas decidió no presentar cargos penales contra el rapero Travis Scott por la muerte de 10 personas durante su presentación en el festival Astroworld 2021.

Después de 19 meses de investigación sobre la tragedia en el festival musical, las autoridades de Texas determinaron no presentar cargos contra el rapero y cinco personas más, incluido el gerente del festival Live Nation, Brent Silberstein.

El abogado del cantante indicó que no fue hallado responsable del incidente que dejó 10 muertos, incluido un niño de 10 años de edad, y cuatro mil 900 heridos debido a una estampida humana.

El incidente dejó una ola de demandas contra Travis Scott y los organizadores del festival, incluido el gigante del entretenimiento Live Nation, a quienes acusaban de dejar entrar a demasiadas personas al lugar del concierto a pesar de conocer los riesgos de la sobrepoblación.

Los casos se consolidaron en la corte estatal de Texas en un proceso conocido como litigio multidistrital, que agiliza la adjudicación de demandas similares.

La familia de una de las personas asesinadas llegó a un acuerdo en términos no revelados con Scott , Live Nation y otros en octubre de 2022.

Quedan pendientes otras demandas, incluido un caso presentado por la familia del niño de 10 años que fue asesinado.

¿Qué pasó en el festival Astroworld 2021 con Travis Scott?

En noviembre de 2021 se realizó el festival Astroworld, uno de los eventos musicales más esperados de ese año. Sin embargo, terminó en tragedia cuando se registró una estampida humana mientras Travis Scott se presentaba en el escenario.

Al menos 10 personas murieron por asfixia y aplastamiento en el lugar, muchas más fueron trasladadas a hospitales. En redes sociales circularon varios videos de la tragedia.

Con información de Reuters