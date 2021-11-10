Travis Scott enfrenta demandas de víctimas del Festival Astroworld

Luego de la avalancha humana del Festival Astroworld en Houston, Texas, que causó la muerte de ocho personas y dejó decenas de heridos, el rapero Travis Scott recibió demandas millonarias por parte de las víctimas.

A pesar de que el cantante declaró que se haría cargo de los gastos funerarios de las víctimas mortales y de que devolvería el dinero a todos los asistentes, las demandas en su contra y en contra de los organizadores del Festival Astroworld no se han hecho esperar.

Los acusados no planificaron ni llevaron a cabo correctamente el concierto de manera segura. Manuel Souza, demandante.

Testigos y víctimas del evento afirman que la tragedia se pudo haber evitado con mejor organización, pero que ni el equipo de Travis Scott, ni el propio Travis intentaron hacer nada al respecto.

“En cambio, ignoraron conscientemente los riesgos extremos de daño a los asistentes al concierto y, en algunos casos, alentaron y fomentaron activamente comportamientos peligrosos. Su negligencia grave causó lesiones graves al demandante”, de acuerdo con la demanda que Manuel Souza presentó en Harris, Texas.

¿Qué han dicho las Kardashians-Jenner sobre el Festival Astroworld?

Tras las declaraciones de su pareja, Travis Scott, la empresaria Kylie Jenner mandó un mensaje de solidaridad a las víctimas y asistentes del Festival Astroworld, al que también asistió en compañía de su hermana Kendall Jenner y su hija Stormi.

Luego de recibir muchas críticas en las redes sociales, la dueña de Kylie Cosmetic también aseguró que ni ella, ni Travis estaban al tanto de lo que estaba pasando entre los asistentes.

Por otra parte, la modelo y empresaria Kendall Jenner optó por eliminar las fotografías del evento que compartió en su cuenta de Instagram y se solidarizó con las víctimas a través de una historia en su cuenta personal de la misma red social.

De igual forma, la familia del niño de 9 años, que tuvo que ser inducido a coma tras sufrir daños cerebrales luego de que lo pisotearan, impuso una demanda en contra de Travis Scott, Live Nation Entertainment (los principales organizadores del evento), Cactus Jack Records, entre otros.

Este niño pequeño y su familia se enfrentarán a un trauma que les cambiará la vida a partir de este día, una realidad que nadie espera cuando compran entradas para conciertos. Los conciertos y festivales de música como este están destinados a ser un lugar seguro para que personas de todas las edades disfruten de la música en un entorno controlado. Nada de eso fue verdad en el Astroworld Festival. declaró su abogado en un comunicado.

Por su parte Kristian Paredes, otra de las demandantes, describió las acciones de Travis Scott y Live Nation como un acto de “negligencia”. Algunos asistentes incluso se aseguran que muchas personas se colaron al evento.

Luego de los eventos suscitados en el Festival Astroworld y de que se hicieron publicas las demandas en su contra, el rapero canceló su concierto en el Festival Day N Vegas que se llevaría a cabo el 13 de noviembre.