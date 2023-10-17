Sigue la trayectoria de tormenta tropical “Norma” 2023 en VIVO; ¿qué estados podría afectar?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que la tormenta tropical “Norma” apareció en las costas de Michoacán, amenazando a gran parte de las costas mexicanas, pues se prevé podría tocar tierra en nuestro país como huracán categoría 2, ¿cuál es su trayectoria?

La tormenta tropical “Norma” se formó al suroeste de las costas de Michoacán. Su centro se localiza a 700 km al suroeste de Punta San Telmo y a 720 km al sur-suroeste de Manzanillo; sin embargo, dado su desarrollo y potencial intensidad, se prevé que el fenómeno podría impactar en la zona de Los Cabos, Baja California Sur.

Trayectoria de la tormenta tropical “Norma” en vivo

De acuerdo con el reporte emitido por la Conagua, a las 15:00 horas de este 17 de octubre, “Norma” presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

¿Cuándo podría tocar tierra “Norma”?

Se prevé que “Norma” avance con rapidez a lo largo de las costas mexicanas en dirección oeste-noroeste, además de que dada su intensidad escale rápidamente de categoría, pues el pronóstico indica que en alrededor de 48 horas pasará a ser un huracán de Categoría 1 y para el próximo domingo 22 de octubre impacte en Baja California Sur como Categoría 2.

⚠️Esta tarde se formó la #TormentaTropical #Norma en el Océano #Pacífico al suroeste de las costas de #Michoacán.



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Estos serán los estados afectados por la tormenta tropical “Norma”

La Conagua indica que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Norma” favorecen el ingreso de humedad hacia el occidente y sur del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:



Jalisco (sur)

Colima

Michoacán

Guerrero

A la par se esperan vientos con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de los estados anteriormente mencionados.

Dado la nueva amenaza climática se ha formado en el Océano Pacífico, las autoridades recomiendan a la población permanecer atentos a los informes acerca de esta tormenta, ya que el fenómeno podría elevarse sin previo aviso a una categoría superior y afectar las condiciones climáticas.