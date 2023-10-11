¿Qué fuerza tiene un huracán categoría 4 como “Lidia” y qué tan catastrófico es?

“Lidia” ya tocó tierra en México como huracán categoría 4, lo que significa que este fenómeno es considerado como peligroso, ¿por qué? Estas son las consecuencias que podría traer a nuestro país.

¿Qué tan fuerte es un huracán categoría 4?

Cerca de las 15:30 horas de este martes 10 de octubre, “Lidia” se intensificó a huracán categoría 4 con base a la escala Saffir-Simpson, por lo que es considerado como un fenómeno peligroso.

La escala Saffir-Simpson establece cinco tipos o categorías de huracanes, mismos que se basan en la velocidad del viento para definir cada una:



Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos de más de 252 km/h

Al alcanzar la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, "Lidia" es considerado un fenómeno mayor que puede ser muy grave debido a las fuertes rachas de viento y la cantidad de agua que podría introducir a la zona costera. Esta categoría estima:



Daños extremos como colapso parcial de techos y paredes en casa

Daños considerables a edificaciones y muelles

Derribo de vegetación y señales

Erosión de playas e inundación en terrenos planos abajo de 3 metros

Hasta las 16:20 horas de este 10 de octubre, "Lidia" presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h, rachas de 260 km/h y un desplazamiento hacia el este-noreste a 26 km/h. Se esperan lluvias torrenciales en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Por qué cuando un huracán toca tierra se debilita?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, cuando un huracán toca tierra se debilita porque la fricción entre la superficie terrestre y el fenómeno influyen directamente en la disminución de la velocidad del viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para el próximo miércoles 11 de octubre, “Lidia” disminuya su fuerza y continúe su paso por las costas mexicana como tormenta tropical.

Trayectoria del huracán “Lidia” en vivo

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica que el huracán “Lidia” tocó tierra cerca de la 17:50 horas de este martes 10 de octubre en el centro-oeste de México como huracán categoría 4.

“Lidia” continúa su trayectoria hacia el interior del centro-oeste de nuestro país con vientos, lluvias e inundaciones que amenazan vidas, por lo que las autoridades han solicitado extremar precauciones.

Por su parte, la Coordinación nacional de Protección Civil informó que a las 17:50 horas de este martes, "Lidia", tocó tierra en la localidad de Las Peñitas, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.