Giro inesperado: la tormenta “Rachel” sí impactará a México y estas es su trayectoria

Contra los primeros pronósticos que descartaban un impacto directo, las autoridades confirmaron que la tormenta tropical "Rachel" sí afectará al territorio nacional durante su transición a sistema extratropical.

Esta es la trayectoria de "Rachel" para este fin de semana

Este cambio en la trayectoria provocará un incremento drástico en el oleaje de tres a cuatro metros durante todo el fin de semana en las costas de Baja California, afectando de manera directa a municipios como Ensenada, Tijuana y Rosarito.

Paralelamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un escenario de doble peligro simultáneo en el Océano Pacífico: por un lado, la depresión tropical número 20, que evolucionará rápidamente bajo el nombre de "Simón" hasta alcanzar la categoría 2 de huracán, mantendrá su influencia con vientos y lluvias severas en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa, donde se prevé su impacto el próximo lunes.

#Ciclones simultáneos encienden las alarmas en el Golfo y el #Pacífico La tormenta tropical #Isaías, a solo 395 kilómetros de Veracruz en el Golfo de México, y la depresión tropical 20E frente a las costas de Michoacán acechan al país con intensas lluvias. Una doble amenaza meteorológica que pone a prueba la capacidad de prevención de las autoridades ante el riesgo inminente de deslaves e inundaciones en zonas de alto peligro. Los detalles con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H en #HechosMeridiano. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Por su parte, el sistema "Isaías", ubicado en el Golfo de México, comenzará a alejarse rumbo a Estados Unidos, no sin antes propiciar lluvias torrenciales de 75 a 150 milímetros en Campeche y Yucatán, con especial riesgo en la región de Mérida.

Especialistas recordaron que México posee la particularidad de sufrir embates simultáneos tanto por el Pacífico como por el Golfo, un fenómeno que no se resentía con alta peligrosidad desde el paso histórico de Ingrid y Manuel en 2013.

Autoridades exhortan a no bajar la guardia por lluvias

Aunque en esta ocasión los dos sistemas activos en el Pacífico se encuentran lo suficientemente separados para confinar sus daños directos, el enorme contenido de calor oceánico acumulado frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit enciende las alertas ante una posible intensificación acelerada.

Las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia, recordando que los conos de incertidumbre meteorológica pueden modificar trayectorias conforme transcurran las horas.

