Frente a frente con tres sistemas meteorológicos: lluvias intensas, presas al límite y estados en alerta por ciclones

Tres sistemas ciclónicos afectarán en los próximos días a por lo menos 10 estados de la república mexicana. El embate simultáneo de estos eventos estarán ubicados tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México, lo que dejará efectos severos de lluvia, rachas de viento y oleaje elevado en al menos diez entidades de la República.

Ubicación de los 3 sistemas ciclónicos en México

"Isaías" en el Golfo de México, "Rachel" y la depresión tropical "20" en el Pacífico. Este último va a evolucionar a huracán categoría 2 y tendrá influencia en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco Nayarit y Sinaloa, así lo informó la Conagua y aquí te damos los detalles.

🌀En conferencia de prensa, el titular del #SMNmx, @fabromana, informó sobre los efectos de la #DepresiónTropical Veinte-E y el #Huracán #Rachel en el #Pacífico mexicano, así como de la #TormentaTropical #Isaias en el #GolfoDeMéxico. https://t.co/dA9ogfRZWY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, la depresión tropical número 20, misma que se intensificará próximamente para adquirir el nombre de Simón, mantiene en vigilancia su trayectoria hacia las costas del Pacífico, previendo un giro hacia el norte que la colocaría cerca de Jalisco y Mazatlán como huracán categoría 1 o 2 durante el fin de semana y principios de la próxima semana.

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¿Qué trayectoria tomará "Rachel"?

Paralelamente, el sistema "Rachel" modificará su ruta para acercarse hacia la región de Ensenada y Tijuana, mientras que en el Golfo de México "Isaías" propaga bandas nubosas que ya provocan precipitaciones intensas en Campeche y Yucatán, además de generar alto oleaje y mar de fondo en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

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Para hacer frente a esta contingencia, las autoridades federales han activado diez centros regionales de atención de emergencies distribuidos en estados estratégicos como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Presas al límite y el riesgo latente en Sinaloa

Ante la saturación provocada por las precipitaciones, las autoridades pusieron especial atención en el estado de Sinaloa, donde se reportan seis presas relevantes, de las cuales cinco operan con vertedor libre y algunas registran niveles de llenado de hasta el 102 por ciento.

Aunque la gerencia de protección a la infraestructura aclaró que los ríos situados en la zona de influencia de estos tres fenómenos se encuentran por debajo de su nivel de desbordamiento, advirtió que estas condiciones podrían cambiar drásticamente conforme los sistemas meteorológicos avancen y dejen acumulados de agua extraordinarios en la región.

Las autoridades reiteran que el cono de incertidumbre en las trayectorias exige mantener el monitoreo constante y extremar precauciones ante posibles desbordamientos y vientos huracanados en las zonas costeras.

