Tren Amtrak se descarrila en Missouri; hay 3 muertos

l lunes se reportó que un tren Amtrak se descarriló en el norte de Missouri luego de chocar con un camión en un cruce, dijo el servicio ferroviario nacional de pasajeros de Estados Unidos. La cadena de noticias CNN reportó que al menos 50 personas resultaron heridas y que, por lo menos, hay tres muertos.

El tren, con aproximadamente 243 pasajeros y una docena de tripulantes, chocó con el vehículo en un cruce de vías cerca de Mendon, Missouri, cuando viajaba hacia el este de Los Ángeles de Chicago, dijo Amtrak. Ocho vagones descarrilaron, agregó.

CNN citó al Servicio de Ambulancias del Condado de Chariton en su reporte sobre las víctimas. Reuters no pudo comunicarse de inmediato con el servicio para confirmarlo.

Imágenes aéreas mostraron que siete de los ocho vagones de pasajeros del tren estaban volcados sobre su lado derecho.

Más de una docena de personas estaban sentadas y de pie mientras se consolaban a los lados de los vagones del tren, mostró un video publicado en redes sociales.

#AlMomento | Se descarrila un tren de la empresa Amtrak, red estatal interurbana de trenes de pasajeros, en Misuri, #EstadosUnidos.



Primeros reporte indican que más de 240 pasajeros viajaban a bordo, sin que se confirmen heridos o muertos. pic.twitter.com/EaO0KXhdT8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2022

Testimonio del accidente

Luego del accidente del tren Amtrak en Mendon, Missouri, varios pasajeros subieron a las redes sociales la situación en tiempo real. Uno de ellos fue Robert Nightingale, quien relató como salió del tren accidentado y lo que sucedió después.

"Tenía miedo de que las ventanas se rompieran. Así que me deslicé contra las salidas de la habitación y luego nos deslizamos y se detuvo y se quedó en silencio. Y luego escuché a algunas niñas llorando en la habitación de al lado. Agarré mi mochila y mi computadora y abrí mi puerta y subí al pasillo y luego subí a la habitación que estaba a mi lado, que ahora estaba encima de mí. Y luego vi una abertura y una familia saliendo. Y luego salí y luego me senté en el techo y todos nos sentamos allí”, platica.

Para Nightingale: "La parte más difícil de lo que escuché fue la gente en el vagón comedor en la plataforma de observación porque no tenían ninguna barrera que pisar para salir y eso fue... todos los vagones se volcaron excepto el motor principal. Así que los últimos se llevaron la peor parte".

Además, narró como los lugareños de Mendon apoyaron a la evacuación de las víctimas del tren. "Ambulancias por todas partes. Estaban trayendo camillas al tren. Y ahora hay ambulancias aquí en la escuela ayudando a las personas dentro de la escuela. Y todos han sido muy amables. Toda la gente local ha salido".