¡Vivo de milagro! Tren arrastra auto y deja prensado a conductor en la Gustavo A. Madero

Una imprudencia al volante casi termina en tragedia la mañana de este miércoles. Un adulto mayor resultó lesionado tras quedar prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo, luego de intentar ganarle el paso al tren y ser arrastrado varios metros en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El aparatoso accidente ocurrió en el cruce de la avenida Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior, a la altura de la colonia 7 de Noviembre.

#AlertaVialFIA | Un hombre resultó herido al quedar prensado dentro de su auto tras ser impactado y arrastrado por el tren en la esquina de Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre en Gustavo A. Madero.



Rescatan a conductor prensado en tren en la esquina de Ferrocarril Hidalgo

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo particular ignoró la advertencia de la locomotora e intentó cruzar las vías , siendo impactado violentamente por el tren que lo arrastró hasta detener su marcha.

La emergencia provocó una intensa movilización de servicios de rescate. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para realizar maniobras especializadas con equipo hidráulico (las "quijadas de la vida") para cortar la carrocería y liberar al hombre que se encontraba atrapado en la cabina.

Tras varios minutos de tensión, el conductor fue liberado con éxito y trasladado a un hospital cercano para su valoración médica, reportándose con heridas pero estable.

Debido a la presencia de la máquina detenida y las unidades de emergencia, la circulación en la zona de Circuito Interior y sus alrededores presenta afectaciones. Se recomienda a los automovilistas evitar el cruce de Ferrocarril Hidalgo y buscar vías alternas.

¿Por qué NUNCA debes intentar ganarle al tren?

Lamentablemente, este tipo de incidentes son una constante en el Valle de México. Las estadísticas de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) señalan que la mayoría de los accidentes ferroviarios son causados por conductores que creen erróneamente que pueden superar la velocidad de la máquina o que el tren podrá frenar a tiempo si los ve.

Un tren de carga promedio, que viaja a 80 km/h, puede necesitar hasta 1 kilómetro para detenerse por completo una vez que aplica los frenos de emergencia. El maquinista no puede detenerse instantáneamente, aunque vea el auto en la vía, por lo que, en un choque, un auto siempre quedará destruido.