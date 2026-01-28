Detienen al maquinistaFelipe de Jesús “N”, maquinista del Tren Interoceánico

Este martes 27 de enero se dio a conocer la detención del maquinista, Felipe de Jesús "N", presuntamente implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido a finales de diciembre de 2025.

Lo que en un principio se reportó como un problema en las vías, ha sido reclasificado por las autoridades como un error humano con consecuencias legales graves para la tripulación encargada de la locomotora.

Felipe de Jesús “N”, maquinista del Tren Interoceánico, fue detenido en Chiapas



La FGR lo acusa de manejar a exceso de velocidad y provocar la muerte de 14 personas en Oaxaca pic.twitter.com/L1KdFQ8ZGq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 28, 2026

Detienen a maquinista del Tren Interoceánico en Chiapas

Felipe de Jesús, identificado como maquinista de la unidad accidentada, fue capturado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Según el Registro Nacional de Detenciones , la aprehensión ocurrió el lunes 26 de enero de 2026 en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Palenque. Al momento de su arresto, el detenido vestía playera rosa y shorts grises, y fue trasladado a las oficinas de la FGR en Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía ya solicitó una audiencia inicial ante un juez para iniciar el proceso legal en su contra y determinar su responsabilidad en el accidente.

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico?

La gran duda sobre qué provocó que la locomotora se saliera de las vías parece haber sido resuelta por la Fiscalía General de la República (FGR). Según el informe inicial, el descarrilamiento se debió a que el ferrocarril era conducido a una velocidad mucho mayor de la permitida en ese tramo.

Esta versión coincide con los relatos de sobrevivientes, quienes desde el primer momento señalaron que el convoy "iba muy fuerte" antes del impacto.

Ni una palabra de la fiscal Godoy sobre Gonzalo "Bobby" López Beltrán, "supervisor honorífico" del Tren Interoceánico



Culpan al maquinista por la muerte de 14 personas en el descarrilamiento, evitando tocar al círculo cercano de AMLO pic.twitter.com/xZRLFzCwpx — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 27, 2026

Descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó 14 fallecidos

El percance tuvo lugar el pasado 28 de diciembre de 2025 a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. En ese momento, la Secretaría de Marina (Semar) informó que a bordo de la locomotora principal y sus vagones viajaban 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación.

El saldo total del terrible accidente fue de 14 personas fallecidas y casi 100 heridos.

FGR va contra el personal que operaba el tren

La detención de Felipe de Jesús es solo el primer paso de una investigación más amplia que busca castigar al personal operativo por presunta negligencia . La FGR ha determinado que el exceso de velocidad fue la causa técnica del siniestro ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

Familia que sobrevivió a la tragedia del Tren Interoceánico exige justicia



La familia Iglesias viajó desde #CiudadJuárez hasta #Oaxaca con una misión: entregar ropa y juguetes a comunidades rurales. De regreso, su vida cambió para siempre en el descarrilamiento del Tren… pic.twitter.com/6pw3k1AVtA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

¿Qué pasará con el maquinista arrestado?

Tras su detención en Palenque, el maquinista fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Chiapas para determinar su situación jurídica. Se le investiga por hechos relacionados con el descarrilamiento y la seguridad en el transporte.