Tren cruza la frontera de Corea del Norte hacia Rusia

Un tren cruzó de Corea del Norte a Rusia el viernes 4 de noviembre, dijo un grupo de expertos de Washington, citando imágenes satelitales comerciales. Esto sucede dos días después de queEstados Unidos dijera que tenía información que indicaba que Pyongyang estaba suministrando de forma encubierta a Rusia proyectiles de artillería para su guerra en Ucrania.

El proyecto 38 North, que monitorea los desarrollos de Corea del Norte, dijo que era la primera vez que se observaba un movimiento de trenes de este tipo en la ruta en varios años, aunque el servicio veterinario de Rusia informó el miércoles que un tren había cruzado la frontera hacia Corea del Norte con caballos .

"Es imposible determinar el propósito del tren a partir de las imágenes, pero el cruce se produce en medio de informes de ventas de armas de Corea del Norte a Rusia y una expectativa general de la reanudación del comercio entre los dos países", dijo 38 North.

Dijo que Corea del Norte cerró el Puente de la Amistad Tumangang (Puente de la Amistad Corea-Rusia) de 800 metros, el único enlace terrestre entre los países, en febrero de 2020 durante la pandemia de COVID-19.

El informe decía que a las 10:24 a.m. hora local, un grupo de vagones cerrados de tres vagones era visible en el lado coreano de la frontera, y a la 1:10 p.m. hora local parecía estar en Rusia detrás de una locomotora, a unos 200 metros del final del puente ferroviario.

A las 14:29 la locomotora y tres vagones eran visibles en las vías de la estación Khasan de Rusia, aproximadamente a 2 kilómetros de la frontera, y tres vagones cubiertos más pequeños, o posibles contenedores en vagones, estaban estacionados junto al tren recién llegado en un pista adyacente.

"No se pudo determinar si una transferencia de material estaba en progreso, y las ubicaciones estacionadas de estos trenes pueden no haber estado relacionadas", dijo el informe.

Train from North Korea to Russia stokes fears of arms shipments for Ukraine war https://t.co/FuJneh2cDS pic.twitter.com/DlMXHRWpNP — New York Post (@nypost) November 5, 2022

Informe de EU sobre Corea del Norte

La Casa Blanca dijo el miércoles (2 de noviembre) que Washington tenía información que indicaba que Corea del Norte estaba suministrando de forma encubierta a Rusia una cantidad "significativa" de proyectiles de artillería para su guerra en Ucrania y estaba tratando de ocultar los envíos canalizándolos a través de países de Oriente Medio. Este y norte de África.

Corea del Norte dijo en septiembre que nunca había suministrado armas o municiones a Rusia y que no tiene planes de hacerlo.

Según un comunicado del servicio veterinario estatal de Rusia el miércoles, Rusia y Corea del Norte reiniciaron los viajes en tren por primera vez desde la pandemia con 30 caballos grises de pura sangre "Orlov Trotter" a Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, es conocido como un gran jinete. En 2019, los medios de Corea del Norte lo mostraron caminando a través de la nieve de las montañas a horcajadas sobre un semental blanco. Los datos aduaneros rusos muestran que Corea del Norte ha gastado miles de dólares en caballos de pura sangre de Rusia en años anteriores.