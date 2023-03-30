Tren con etanol descarrila y obliga al desalojo de cientos de personas en Minnesota

El tren con etanol que descarrila en Minnesota transportaba etanol y jarabe de maíz, varios vagones cisterna se incendiaron fuera de las vías. cientos de personas obligadas al desalojo.

El descarrilamiento de un tren la madrugada del jueves obligó a evacuar a la pequeña ciudad de Raymond, Minnesota, a unas 90 millas al oeste de las Ciudades Gemelas.

Vagones incendiados y fuera de las vías

La oficina del alguacil del condado de Kandiyohi dijo que su centro de despacho recibió una llamada al 911 alrededor de la 1 am informando que un tren de carga de Burlington Northern Santa Fe se había descarrilado en el extremo occidental de la ciudad. Los equipos de emergencia respondieron y encontraron lo que se describió como varios vagones de tren fuera de las vías.

La oficina del alguacil dijo que los bomberos de Raymond y las comunidades aledañas respondieron al descarrilamiento y que se inició un incendio entre los vagones cisterna fuera de las vías.

Vagones descarrilados transportaban etanol y jarabe de maíz

Un comunicado de la empresa ferroviaria, operado por BNSF Railway, dijo que 22 vagones se habían salido de las vías. El tren transportaba lo que el ferrocarril describió como “carga mixta”. Cuando se le preguntó si había materiales peligrosos en el tren, BNSF solo dijo que los vagones descarrilados transportaban etanol y jarabe de maíz.

Cientos de desalojados por descarrilamiento de tren con etanol

La oficina del alguacil dijo que las autoridades ordenaron el desalojo de las casas dentro de una media milla del descarrilamiento y establecieron un refugio inicial en una escuela en las cercanías de Prinsburg. La oficina del alguacil dijo el jueves temprano que la situación seguía activa mientras los equipos combatían el incendio.

Los residentes dentro del área designada "recibieron instrucciones de abandonar sus hogares", mientras que los que "no tenían adónde ir" fueron enviados a una escuela en la cercana ciudad de Prinsburg, según la Oficina del Sheriff del condado de Kandiyohi.

El Departamento de Bomberos de Raymond, que desplegó bomberos en el lugar, dijo en una publicación de Facebook que el desalojo es "por medidas de precaución".

La ciudad tiene una población de alrededor de 900, según funcionarios de la ciudad.

Sin víctimas al momento por descarrilamiento de tren

El ferrocarril no reportó heridos como resultado del descarrilamiento. Las autoridades locales dijeron que los equipos de bomberos habían estado trabajando en el lugar durante horas, pero tampoco reportaron heridos.

El Departamento de Transporte de Minnesota dijo que las autoridades también habían cerrado la Carretera 23, la carretera principal en Raymond, entre Willmar y Clara City.

El secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, confirmó en una publicación de Twitter que la Administración Federal de Ferrocarriles "está sobre el terreno después de que un tren BNSF que transportaba etanol se descarriló temprano esta mañana, lo que provocó un desalojo en el área de Raymond, MN".

"En este momento no se han reportado heridos ni muertes", agregó Buttigieg. “Estamos siguiendo de cerca a medida que surjan más detalles y participaremos en la investigación”.

A casi dos meses del descarrilamiento en Ohio

El descarrilamiento se produce a casi dos meses después cuando un tren de 150 vagones cargando con sustancias tóxicas se descarriló e incendió, por lo que cientos de residentes del pueblo de East Palestine, Ohio, fueron desalojados.

El departamento de Recursos Naturales de Ohio dijo que cerca de 45,000 animales murieron como resultado del descarrilamiento de un tren que transportaba químicos tóxicos.

Los animales murieron en un radio de 8 km del lugar del accidente, dijeron las autoridades.

Un total de 38 vagones descarrilaron en el accidente, 11 de los cuales transportaban materiales peligrosos. Varios de los residentes empezaron a reportar malestares posteriormente.