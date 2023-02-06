Tren Maya: ¿Cuáles son sus estaciones? Esta será su ruta

Uno de los proyectos más importantes para los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo es el Tren Maya, ante esto puede surgir la duda de cuál será su ruta y con cuántas estaciones contará?

De acuerdo con el gobierno de México, el Tren Maya se inaugurará en diciembre de este 2023, mientras que en julio se hará la entrega del primer tren.

El proyecto del Tren Maya constará de mil 554 kilómetros de vía que pasarán por 40 municipios y 181 localidades de los estados antes mencionados.

El Tren Maya pasará por al menos 5 estados|Twitter @TrenMayaMX

¿Cuál es la ruta del Tren Maya en México?

El Tren Maya tendrá 20 estaciones y 14 paraderos, además contará con 42 trenes que sumarán entre ellos 219 vagones y, en la ruta, contarán con seis cocheras y tres talleres para resguardo, además de ocho bases de mantenimiento de vía.

Habrá trenes cortos con cuatro vagones y capacidad para 230 pasajeros, de 98.5 metros de longitud; sin embargo, el Tren Maya también contará con trenes largos de siete vagones para 450 pasajeros, de 169 metros de longitud.

Xcalumkín es una zona arqueológica que se podrá visitar desde la estación Calkiní

|Twitter @TrenMayaMX

¿Cuáles serán las estaciones del Tren Maya?

Cabe destacar que la ruta del Tren Maya estará dividida en siete tramos:

Tramo 1 “Selva Uno”: Palenque-Escárcega (288 kilómetros).

Tramo 2 "Golfo Uno": Escárcega- Calkiní (235 kilómetros).

Tramo 3 "Golfo Dos": Calkiní-Iztamal (172 kilómetros).

Tramo 4 "Golfo Tres": Iztamal-Cancún Aeropuerto (257 kilómetros).

Tramo 5 "Caribe Uno": Cancún Aeropuerto-Tulum (121 kilómetros).

Tramo 6 "Caribe Dos": Tulum Aeropuerto-Bacalar (254 kilómetros)

Tramo 7 "Selva Dos": Bacalar-Escárcega (287 kilómetros).

Estas serán las estaciones del Tren Maya:

Estaciones del tramo 1 del Tren Maya:



Palenque

Boca del Cerro

El triunfo

Estaciones del tramo 2:



Escárcega

Edzná

San Francisco de Campeche

Estaciones del tramo 3:



Mérida

Teya

Izamal

Estaciones del tramo 4:



Chichen Itzá

Valladolid

Nuevo Xcán

Estaciones del tramo 5 Norte:



Cancún Aeropuerto

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Estaciones del tramo 5 Sur:



Tulum

Tulum Aeropuerto

Estaciones del tramo 6:



Felipe Carrillo Puerto

Bacalar

Chetumal Aeropuerto

Estaciones del tramo 7:



Xpujil

¿#SabíasQue el Tren Maya operará con distintos tipos de tren? 🚉 Como el específico para el turismo, con dormitorios y restaurantes, para una aventura inolvidable.#SúbeteAlTren 🚄🛤️ pic.twitter.com/dJWMIoxnX4 — Tren Maya (@TrenMayaMX) January 23, 2023

Asimismo, el gobierno de México señala que durante la ruta del Tren Maya se podrá disfrutar de 46 zonas arqueológicas como Chichen Itzá, Uxmal, Calakmul, Edzná y Palenque.

Cabe destacar que de las 42 unidades que operarán en el Tren Maya, 31 serán utilizadas para el servicio de los pasajeros, ocho para fines turísticos y tres para recorridos largos, los cuales se dividirán en tres tipos: Xinbal, Janal y P'atal.

