¡Toma nota! Estas son las estaciones tren México-Toluca que abrirán en septiembre

El Tren México-Toluca, que recibirá como nombre 'El Insurgente', iniciará operaciones el próximo 14 de septiembre en el tramo de Zinacantepec a Lerma, Estado de México, pero solo con cuatro trenes articulados. ¿Cuáles son las estaciones que darán servicio y cuál será su recorrido?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que este proyecto prevé dar servicio a 230 mil usuarios al día a través de una red de 57.7 kilómetros. Por el momento, solo recorrerá 20 de los 57.5 kilómetros con los que contará la red a finales del 2023.

En la primera fase, el servicio de los trenes, en las cuatro estaciones del Tren México-Toluca, será de 6:00 a 23:00 horas y el recorrido completo no superará los 16 minutos.

¿Cuáles estaciones del Tren México-Toluca darán servicio a partir de septiembre?

Las estaciones del tramo 1, que iniciará operaciones el próximo 14 de septiembre, son las siguientes:



Zinacantepec

Pino Suárez

Tecnológico

Lerma

Las operaciones del Tren Interurbano México-Toluca iniciarán el 14 de septiembre de este año, de Zinacantepec a Lerna, Estado de México.



Este Tramo 1 constará de cuatro estaciones y cuatro trenes articulados que recorrerán 20 km en 16 minutos; el servicio será de 6 am a 11 pm. pic.twitter.com/Ev0IIXuKJa — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 19, 2023

La velocidad máxima que se estima alcanzar en los cuatro trenes que, según el gobierno de México, registran "buen desempeño", es de 160 kilómetros por hora a través de una vía doble electrificada y una fase de viaductos. La capacidad de los trenes será de 719 pasajeros.

"La demanda del Tren México-Toluca para el siguiente año prevé hasta 81 mil pasajeros diarios en promedio; en 2030 sería de 147 mil y en 2045 se esperan hasta 195 mil personas, particularmente de usuarios interurbanos a través de siete estaciones", explicó el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, al acudir a una conferencia 'mañanera'.

¿Por qué se bautizó como 'El Insurgente' al Tren México-Toluca?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante su 5° Informe de Gobierno que tomó la decisión de nombrar al Tren México-Toluca como 'El Insurgente', esto para honrar a Miguel Hidalgo, también conocido como el padre de la Patria por el movimiento independentista.

"Se le bautizó, porque ahí está el cerro de Las Cruces, donde Hidalgo tomó una decisión histórica porque tenía ahí la Ciudad de México para tomarla; tenía muchos elementos, mucho pueblo, era casi consumar la Independencia. Pero era un humanista y pensó que iban a haber muchos muertos y no tomó la decisión...Por este cura rebelde, que es el padre de nuestra patria, el Tren Toluca - Ciudad de México se va a llamar ‘El Insurgente’", anunció.