Tres dosis de vacuna Pfizer protegen a menores de 5 años del Covid-19

Tres dosis de la vacuna contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech ofrecen una respuesta inmune y una seguridad favorable en niños menores de 5 años, de acuerdo con los ensayos clínicos.

Las dos farmacéuticas dieron a conocer a través de un comunicado los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra Covid-19 en menores de 5 años y destacan que solicitarán a las autoridades sanitarias su aprobación para uso de emergencia.

El ensayo clínico consistió en administrar a mil 678 niños de entre seis meses y 5 años de edad la dosis más pequeña de la vacuna contra Covid-19 que las administradas a niños mayores y adultos y que se observó una eficacia del 80.3 por ciento después de la tercera dosis en un momento en el que la variante ómicron era la predominante.

Asimismo, apunta que la tercera dosis de tres microgramos fue bien tolerada por los menores de 5 años del ensayo clínico "con un perfil de seguridad similar al placebo".

"El nivel de dosis de 3 microgramos, que representa una décima parte de la dosis para adultos, se seleccionó para niños menores de 5 años en función de la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad", subrayan las farmacéuticas.

We & @BioNTech_Group shared positive data from our #COVID19 vaccine trial in children ages 6 mo to <5 yrs. These data showed three doses of our vaccine demonstrated a strong immune response, high efficacy & favorable safety profile in this age group: https://t.co/4QtLZp9YpU pic.twitter.com/eonCLHktRs — Pfizer Inc. (@pfizer) May 23, 2022

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, aseguró que después de estos datos esperan completar "pronto" su solicitud a los reguladores sanitarios de todo el mundo con el objetivo de que su vacuna sea aprobada para dicho rango de edad.

La vacuna de Pfizer-BioNTech está autorizada para su uso en todos los estadounidenses de 5 años o más. Los niños de 5 a 11 años reciben dos dosis de 10 microgramos como tratamiento principal, mientras que los mayores de 12 años reciben dos dosis de 30 microgramos.

¿Qué vacunas han sido aprobadas en menores de 5 años?

Moderna Inc. MRNA.O publicó en marzo pasado los datos de un ensayo clínico que mostraba que su vacuna contra Covid-19 era segura y generaba una respuesta inmune en los niños pequeños similar a la de los adultos.