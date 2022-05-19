OMS aprueba vacuna de CanSino para uso de emergencia contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, producida por la farmacéutica china CanSino, como una opción más para la prevención de Covid-19.

La Organización evaluó la calidad, seguridad, eficacia e idoneidad del biológico, además realizó una inspección al sitio de fabricación, detalló en un comunicado.

El Grupo Asesor Técnico para la Lista de Usos de Emergencia determinó que la vacuna cumple con las normas de la OMS para la protección contra Covid-19, y que sus beneficios superan con creces los riesgos.

En México, el canciller Marcelo Ebrard celebró que la OMS autorizara el uso de emergencia de Convidecia, la cual se suma a otros biológicos que utilizan los países para proteger a la población contra el virus SARS-CoV-2.

Les comparto que, aaal fin, OMS aprobó la vacuna CANSINO contra COVID-19 https://t.co/ycOUdWqng6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 19, 2022

La vacuna de CanSino, tercer fármaco producido en China que recibe luz verde, después de Sinovac y Sinoharm, se basa en un adenovirus humano modificado que expresa la proteína S de espiga del SARS-CoV-2 y se administra en una sola dosis.

WHO issued an emergency use listing for CONVIDECIA, a vaccine manufactured by CanSino Biologics, China, adding to a growing portfolio of #COVID19 vaccines validated by WHO https://t.co/QdpHiasT2p pic.twitter.com/2B54FwiNDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 19, 2022

A principios de mayo el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS hizo una revisión a Convidecia, tras lo cual recomendó su uso como una dosis única, en todos los grupos de edad de 18 años o más.

El SAGE encontró que la vacuna de CanSino tiene un 64 por ciento de eficacia contra la enfermedad sintomática y un 92 por ciento contra el Covid-19 grave.

Vacuna de CanSino está aprobada en México, Ecuador, Chile y Argentina

Tras la aprobación de emergencia por parte de la OMS, el doctor Xuefeng YU, presidente del laboratorio CanSino aseguró que esto contribuirá “a la ampliación del acceso a la vacuna en las poblaciones desatendidas de todo el mundo”.

Explicó que según estudios internacionales, Convidecia puede acortar el ciclo de vacunación por las ventajas de su régimen de dosis única y ofrece una ventaja logística, ya que se transporta y almacena de forma estable entre dos y ocho grados.

“Esta cualidad la hace más accesible a los países en desarrollo, los cuales tienen instalaciones de almacenamiento y recursos médicos limitados, a la vez que reduce la carga impuesta a los sistemas de salud y al personal médico”, afirmó el también director general de CanSino.

We are pleased to announce our COVID-19 vaccine #Convidecia received Emergency Use Listing issued by the World Health Organization @WHO, representing a significant milestone for CanSinoBIO and our efforts in the pandemic fight. pic.twitter.com/sJCIip0xuN — CanSino Biologics Inc. (@cansinobio_inc) May 19, 2022

El laboratorio detalló que la OMS basó su decisión en la totalidad de pruebas científicas que le aportó, incluidos los resultados de su ensayo clínico de Fase III sobre la seguridad y eficacia de Convidecia.

Actualmente el uso de esta vacuna contra Covid-19 está aprobado en China, México, Ecuador, Chile, Argentina, Hungría, Kirguistán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Malasia.

