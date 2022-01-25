Tribunal de apelaciones de EU confirma condena de El Chapo

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la condena del narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó varios argumentos que Guzmán Loera planteó para buscar una revocación, incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel.

"Estoy seguro de que el señor Guzmán buscará la revisión de la Corte Suprema", dijo el abogado del acusado, Marc Fernich, en un correo electrónico.

El Chapo fue condenado en febrero de 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos, como líder del cártel mexicano de Sinaloa.

El ex líder del cártel de Sinaloa cumple su sentencia de por vida en la prisión Supermax de Colorado, probablemente la cárcel federal más segura, y se le ordenó un pago de 12 mil 700 millones de dólares.

¿Qué alegana el abogado de El Chapo en la apelación?

El abogado Marc Fernich había señalado a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan dos puntos al presentar la apelación de la condena: las restricciones de libertad sin precedentes impuestas a El Chapo y una presunta mala praxis de varios miembros del jurado, que siguieron las noticias de la prensa pese a la prohibición expresa del juez que dictó sentencia.

