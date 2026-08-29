Un tribunal de Ecuador condena a cinco años de cárcel al expresidente Lenín Moreno por corrupción

Un tribunal de justicia de Ecuador declaró la responsabilidad penal del expresidente Lenín Moreno como autor directo del delito de cohecho dentro del proceso judicial conocido como el caso Sinohydro, relacionado con irregularidades y sobornos en la adjudicación de la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

El fallo emitido por la corte impuso a Lenín Moreno, de 73 años, una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Debido a su condición de vulnerabilidad y edad, el exmandatario podría cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Lenín Moreno, quien gobernó el país andino entre 2017 y 2021, rechazó categóricamente la sentencia e insiste en su inocencia.

🚨 #URGENTE@Lenin Moreno fue declarado culpable en el caso Sinohydro.



El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concluyó que, cuando era vicepresidente, realizó acciones para viabilizar el financiamiento de Coca Codo Sinclair. El fallo también menciona transferencias a… pic.twitter.com/wK42uVhmJa — Central News EC (@CentralNewsEC) August 28, 2026

Hubo una red de sobornos

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Ecuador, el esquema de corrupción operó mientras Lenín Moreno se desempeñaba como vicepresidente del país entre 2007 y 2013, periodo en el cual habría influido para beneficiar a la empresa estatal china Sinohydro con el contrato de la megaobra energética.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador determinó que la firma Sinohydro distribuyó un total de 76.1 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018 mediante supuestas consultorías falsas, transferencias en paraísos fiscales y empresas fachada.

Los fiscales señalaron que Lenín Moreno y su núcleo cercano habrían recibido más de un millón de dólares.

El juez ponente Manuel Cabrera dictó penas de dos años y seis meses de prisión como cómplices para la esposa, la hija, dos hermanos y una cuñada del expresidente. Asimismo, el exembajador de China en Quito, Cai Runguo, fue condenado a cinco años de cárcel.

Moreno niega las acusaciones

El exjefe de Estado volvió a Quito desde Paraguay, donde residía anteriormente, para afrontar el juicio en persona. Tras la lectura del veredicto, Lenín Moreno negó haber percibido dinero de la constructora asiática y aseguró que sus abogados presentarán los recursos de apelación correspondientes para revocar el fallo en instancias superiores.

"No he recibido ni un solo centavo por parte de Sinohydro. He venido a dar la cara para comprobar la inocencia mía y la de mi familia", afirmó el exmandatario ante los medios de comunicación tras concluir la audiencia.