Ecuador ‘castiga’ a Colombia con aranceles al 100% por crisis fronteriza y eleva la tensión comercial

El gobierno de Ecuador anunció que elevará los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia del 50 al 100 por ciento; la medida entrará en vigor el 1 de mayo y marca un nuevo punto de tensión en la relación comercial entre ambos países.

El incremento fue confirmado mediante un comunicado oficial; la decisión se presenta como una acción soberana tras considerar que no se han aplicado medidas suficientes en la frontera común.

¿Por qué Ecuador duplicó los aranceles en contra de Colombia?

Según el gobierno ecuatoriano, el aumento responde a lo que califica como una falta de acciones concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza; el argumento central apunta al combate contra el narcotráfico en la zona limítrofe.

Ecuador sostiene que esta situación obliga a tomar medidas para proteger su territorio; además, insiste en que la seguridad es una prioridad que no puede posponerse.

"Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", detalla el comunicado.

Una medida que ya venía escalando

El ajuste no es aislado; desde inicios de año, Ecuador había incrementado gradualmente los aranceles a productos colombianos, pasando de niveles menores hasta el 50 por ciento en febrero, antes de llegar ahora al 100 por ciento.

Este aumento refleja una escalada en la política comercial; una que ahora se convierte en un punto crítico dentro de la relación bilateral.

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🌎⚠️ Ecuador aumenta al 100% los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia a partir del 1 de mayo; la medida responde a motivos de seguridad nacional y a la falta de acciones efectivas en la frontera común pic.twitter.com/teFqwe87Lm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 9, 2026

Respuesta y tensiones con Colombia

Desde Colombia, el gobierno ha rechazado las acusaciones; autoridades han señalado que sí existen operativos conjuntos contra el narcotráfico y que se mantienen acciones coordinadas con Ecuador en la frontera.

Además, Bogotá ha respondido con medidas propias; entre ellas, aranceles a ciertos productos ecuatorianos y la suspensión de exportaciones de energía, un recurso clave para Ecuador en periodos de baja generación hidroeléctrica.

Relación Ecuador-Colombia, en punto crítico

La decisión se produce en medio de un deterioro diplomático; el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá y el cruce de posturas reflejan el nivel actual de tensión.

El aumento al 100 por ciento en los aranceles marca un nuevo episodio en la disputa; uno que combina factores económicos, de seguridad y políticos en la relación entre Ecuador y Colombia.