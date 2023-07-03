Mexicanos en el extranjero podrán acudir al Tribunal Electoral

La pregunta para muchos es ¿Qué es la Defensora Electoral? “ Fue en el 2016 cuando el Tribunal Electoral de la Federación en Mexico decidir crear una Defensora Electoral y ahora los mexicanos en el extranjero pueden presentar sus demandas desde un sitio en internet” expresó la Magistrada Janine Otalora Malassis quien esta de visita en Los Ángeles para promover esta nueva herramienta a fin de que los mexicanos que radican en el extranjero, sepan que tienen derechos y pueden presentar quejas . “El Tribunal Electoral no tiene ningún fin político ni afiliación política. La gente puede acudir a la Defensora Pública Electoral para consultar alguna inquietud o alguna preocupación sobre como votar, ser votados, afiliarse” comentó la magistrada quien espera al igual que sucedió con las comunidades indígenas en México, los mexicanos en el exterior confíen en que sus casos o inquietudes serán escuchadas.

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“Los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados” explico Reyes Rodriguez Mondragon Presidente del Tribunal Electoral de la Federación, el proceso electoral entre 2023-2024 se van a renovar más de 20 mil cargos públicos, muy importante recordar que para el 2024 las personas que residen en el extranjero podrán votar para Presidente, puestos en el Senado así como elegir Gobernadores para Cd de México, Chiapas, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán, Tabasco , Guanajuato, Veracruz y Puebla y en 4 entidades Guerrero, Oaxaca, Nayarit y en la Cd de México se podrán elegir Diputaciones Migrantes.

Mexicanos en el extranjero con o sin credencial para votar; podrán exponer cualquier duda o queja ante el Tribunal Electoral de la federación

|FIA

California es el Estado donde radican el 60 por ciento de los Jaliscienses que han dejado su estado, de ahí que Casa Jalisco tendrá una feria informativa este 1 de Julio a fin de conocer las inquietudes de sus connacionales además de informarles sobre los procesos electorales en México e informarles que se está trabajando para que ellos también puedan postularse para cargos populares en su estado natal “ justo ahora el Congreso está en debate parlamentario están en deliberación para determinar a qué cargo podrán acceder los jaliscienses que radican en el extranjero de ahí que podrán tener una representación política en la próxima elección“ expresó Paula Ramirez Jones - Consejera Electoral del Edo de Jalisco .

Mayor participación cívica

A fin de aumentar la participación de los mexicanos que viven en el exterior Claudia Zabala Consejera Electoral del INE recordó que el trámite para solicitar la credencial con fotografía desde el exterior es gratuito y puede realizarse en cualquier consulado “tener credencial vigente, esa es la base para ejercer todos los derechos políticos electorales. A partir del 1 de septiembre del 2023 se abrirá en la pagina votoextranjero.mx el periodo de registro ;ahi entran con los datos de su credencial para decidir si quieren que sea postal, en línea o presencial y de no registrarse podrán votar de manera presencial en los Consulados que se permita, la intención de registrarse es también establecer comunicación con el electorado” concluyó.