Tribunal ruso multa a Twitter por no borrar contenido

Una corte rusa multó a Twitter con 3.2 millones de rublos, más de 116 mil dólares, por no borrar contenido que las autoridades dijeron que estaba prohibido.

La corte resolvió así, según la agencia rusa Interfax, tres denuncias del regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, presentadas entre el 23 de enero y el 2 de febrero en el marco de las multitudinarias protestas pacíficas en apoyo al líder opositor ruso, Alexéi Navalni.

TE RECOMENDAMOS:

Vinculan a proceso a Maru Campos, candidata del PAN en Chihuahua

Las manifestaciones celebradas en más de un centenar de ciudades de toda Rusia y en las que participaron más de 100 mil personas, fueron declaradas ilegales y violentamente reprimidas por las autoridades.

La entidad exigió a Twitter y otras redes sociales eliminar las convocatorias publicadas por los partidarios de Navalni, y abrió causas administrativas por no borrar los contendidos señalados.

El tribunal dictará hoy también sentencia respecto a tres protocolos administrativos semejantes abiertos contra de la red social Facebook, y pospuso hasta el 4 de mayo la vista de las causas abiertas en contra de Google.

Moscú dijo el mes pasado que había desacelerado la velocidad de Twitter, con sede en Estados Unidos, al interior de Rusia y el 16 de marzo amenazó directamente con prohibir el servicio de la red social dentro de un mes por contenidos que van desde pornografía infantil a abuso de drogas.

Twitter no realizó comentarios de inmediato. La compañía había dicho previamente que estaba preocupada por el impacto de las medidas rusas en la libertad de expresión y negó que permita que su plataforma sea utilizada para promover comportamientos ilegales, como afirma Moscú.

