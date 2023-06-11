Trump acusa a Biden de orquestar campaña en su contra

Durante su primera aparición pública tras la imputación de cargos, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, acusó al actual mandatario Joe Biden, de orquestar una campaña en su contra para socavar su campaña política y alejarlo de la Casa Blanca.

Añadió que Biden también busca enfocar la atención en el republicano para desviar a la opinión pública de las investigaciones federales en contra de su hijo.

"La ridícula e infundada acusación contra mí por parte del armamentístico departamento de injusticia de la administración Biden pasará a la historia como uno de los más horribles abusos de poder en la historia de nuestro país. Esta despiadada persecución es una parodia de la justicia", dijo el magnate durante la convención republicana estatal de Georgia.

🇺🇸| Trump: “No es coincidencia que me acusaran el mismo día que se reveló que el FBI escondió evidencia explosiva de que Joe Biden recibió un soborno ilegal de $ 5 millones de Ucrania”.pic.twitter.com/PbGPu5FGgI — El Republican  (@ElRepublican_) June 11, 2023

Sus declaraciones se produjeron un día después de que los fiscales dieran a conocer una acusación de 37 cargos federales en su contra, siendo esta la primera vez que un expresidente estadounidense es acusado de cargos federales.

¿Qué cargos federales enfrenta Donald Trump?

Los fiscales alegan que el expresidente conservó materiales, incluidos documentos sobre el programa nuclear estadounidense y las vulnerabilidades nacionales ante un posible ataque, que sabía que no debería haber retenido.

La acusación, de 49 páginas, también detalla dos casos en los que Trump supuestamente compartió información clasificada con personas no autorizadas a recibirla, así como sus intentos para obstruir a los investigadores gubernamentales que trataban de recuperar los materiales.

La imputación de un expresidente por cargos federales no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos y se produce cuando el magnate es el claro favorito para la nominación presidencial republicana el próximo año.

