“Trump es un peligro para la democracia de Estados Unidos"; asegura Joe Biden desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en la Casa Blanca que puede que no sea el único que pueda vencer a Donald Trump en 2024, pero que conoce "el peligro" que Trump representa para la democracia en Estados Unidos.

Joe Biden / Presidente de Estados Unidos:

“Puede que no sea el único, pero lo conozco bien y sé el peligro que representa para nuestra democracia”.

En medio de un intercambio de preguntas y respuestas con periodistas que acudieron a cubrir el encuentro en la Casa Blanca, Biden agregó: "Hemos recorrido este camino antes... Y, con respecto a la edad, ya sabes, y los datos de las encuestas, noté que los datos de las encuestas que sigo escuchando son que tengo entre 42 y 46 % de calificación favorable, etc. Y, casi todos los que se postulan para la reelección en este momento han estado en la misma posición. No hay nada nuevo en eso".

Biden le dijo al reportero que con sus cuestionamientos, hacía parecer como si estuviera sumergido bajo el agua: "Estás haciendo que parezca que Biden está realmente bajo el agua. Número uno, y número dos, cuando los mismos datos de encuestas preguntan qué tipo de trabajo he hecho, obtienen resultados abrumadoramente positivos del 58 %, considerando todo, desde la Ley CHIPS y todas las cosas que hemos hecho".

Don't take my word for the progress we're seeing across America. Take theirs: pic.twitter.com/qi2eZv2NCj — President Biden (@POTUS) April 26, 2023

"Me postularía a la presidencia aún sin Trump"; Joe Biden

Biden lanzó su candidatura a la reelección el martes con la promesa de proteger las libertades estadounidenses de los "extremistas" vinculados a Trump e hizo su anuncio en un video con imágenes del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump.

Biden aclaró además que aún se postularía para el cargo en 2024 si Trump no lo fuera y dijo que sus calificaciones favorables actualmente son similares a las de sus predecesores.

"Revisé detenidamente antes de decidir postularme y me siento bien, me siento entusiasmado con las perspectivas y creo que estamos a punto de realmente dar la vuelta a la esquina como no lo hemos hecho en mucho tiempo", dijo Biden; y agregó: "Creo que tenemos que terminar el trabajo".

Biden aseguró que Estados Unidos ha tenido un crecimiento económico en movimiento. Que el país estaba en una situación en la que había hecho una gran inversión contra el cambio climático y que la razón por la que se postulaba a otro periodo en la Casa Blanca, era porque aún había trabajo por terminar. Biden dijo que hace cuatro años le entregaron una nación hundida en un hoyo, sin credibilidad y bajo el lema "América primero".