Legisladores acusan a Trump de incitar el ataque al Capitolio

Legisladores estadounidenses acusaron el martes al expresidente Donald Trump de incitar a una turba de partidarios a atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en un último intento de mantenerse en el poder mientras el Congreso certificaba formalmente su derrota electoral.

Los miembros del Comité selecto 6 de Enero de la Cámara de Representantes y que investiga el ataque dijeron que asesores de su Gobierno y de su campaña le dijeron a Trump que había perdido las elecciones presidenciales de 2020 y que debía reconocer la victoria de Joe Biden, pero que él decidió ignorar los consejos.

Testigos en un vídeo describieron una tensa reunión de seis horas en diciembre de 2020 en la que Trump desoyó los consejos y se puso del lado de asesores externos que le instaron a seguir insistiendo en sus infundadas afirmaciones de fraude electoral.

Trump fue en última instancia responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, dijeron los legisladores.

"Trump es un hombre de 76 años. No es un niño impresionable. (...) Es responsable de sus propias acciones y sus propias decisiones", dijo la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión.

"La estrategia ha sido culpar a la gente que sus asesores llamaron 'los locos' por lo que hizo Donald Trump. Esto, por supuesto, no tiene sentido", dijo Cheney.

La congresista Cheney revela que Trump ha tratado de contactar a un testigo de la investigación del 6 de enero. Alguien “a quién aún no habéis visto en estas audiencias”. El comité parlamentario ha alertado al departamento de Justicia, añade pic.twitter.com/MAbIJsq0AN — Dori Toribio (@DoriToribio) July 12, 2022

¿Qué dijo el Comité sobre Trump?

Los miembros del comité dijeron que Trump incitó el ataque con su negativa a admitir que perdió las elecciones y con llamados en Twitter el 19 de diciembre de 2020 para que sus partidarios acudieran a Washington para una "gran protesta", diciendo: "Estén allí, será una locura".

Los siete demócratas y dos republicanos del comité han usado las audiencias para cimentar un caso en el que los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de noviembre de 2020 constituyen una conducta ilegal, que escapa a lo normal en política.

Trump, un republicano que ha insinuado que podría aspirar de nuevo a la Casa Blanca en 2024, niega haber actuado mal y ha afirmado falsamente que sólo perdió por un fraude generalizado que benefició a Biden, un demócrata.

La audiencia también iba a analizar los vínculos entre grupos militantes de derecha, incluidos los Oath Keepers, Proud Boys y el movimiento conspirativo de internet QAnon, Trump y sus aliados.

La audiencia contó con el testimonio en video de Pat Cipollone, exasesor de la Casa Blanca de Trump, quien habló con los investigadores del comité durante ocho horas a puerta cerrada el viernes.

Cipollone dijo que había instado a Trump a reconocer su derrota.

El comité reprodujo testimonios grabados de Cipollone y otras personas del Gobierno de Trump en los que se describía una airada reunión el 18 de diciembre en la que un puñado de asesores externos de Trump, entre ellos su abogado personal Rudy Giuliani, le animaron a impugnar el resultado de las elecciones.

El ataque en el Capitolio, tras un discurso de Trump en un mitin frente a la Casa Blanca, retrasó durante horas la certificación de la elección de Joe Biden el 6 de enero de 2021, dejó más de 140 policías heridos y causó varias muertes.