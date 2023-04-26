Trump enfrenta un nuevo juicio por violación y difamación

Con la sección del jurado inició un nuevo juicio este martes contra Donald Trump. Esta vez los cargos son por violación y difamación. Las acusaciones fueron presentadas por la periodista y escritora E. Jean Carroll, quien lo acusa de haber abusado de ella en un probador de ropa en los años noventa.

Carroll alega que Trump la violó y la manoseó, mientras que Donald Trump niega las acusaciones. Se espera que el juicio dure dos semanas.

“No es mi tipo”. Donald Trump/Empresario.

Carroll presentó la demanda en noviembre del 2022, sin embargo dio a conocer su historia por primera vez en junio de 2019, cuando publicó un extracto de su libro de memorias donde hablaba de lo sucedido. Trump ha negado las acusaciones, por lo que Caroll argumenta que la postura del empresario es difamatoria y le causa daños emocionales, de reputación y profesionales.

El abogado de Trump ha hecho varios intentos legales para desestimar el litigio con Carroll y una vez trató de contrademandarla.

Actualmente Caroll tiene 79 años y el empresario Donald Trump 76. Ella alega que el hecho ocurrió cuando ella tenía 50 años.

¿Quién testificará en el juicio contra Trump?

Los abogados de la columnista han indicado que Carroll probablemente subirá al estrado para contar su versión al jurado.

Es poco probable que Trump comparezca en la sala del tribunal federal de Manhattan, según sus abogados. Solo entraría a la Corte si es llamado a testificar o quiere declarar en su defensa.

La abogada principal de Carroll, Roberta Kaplan, una abogada civil que representó a mujeres en litigios de agresión sexual de alto perfil como las víctimas de Jeffrey Epstein, indicó que su equipo puede llevar el caso de Carroll sin que Trump aparezca.

A pesar de las objeciones del equipo legal de Trump, el juez dictaminó que dos viejos amigos de Carroll que conocieron el hecho poco después de suceder pueden testificar para corroborar la historia de Carroll.

TrumpTrump

Otras dos mujeres que alegan que Trump las forzó físicamente también pueden testificar sobre sus acusaciones, dictaminó el juez.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, replicó en una declaración inicial que las pruebas demostrarán que el magnate no agredió a Carroll.

Tacopina también pidió a los miembros del jurado que dejen a un lado las opiniones que puedan tener sobre Trump, que durante mucho tiempo ha inspirado fuertes reacciones de partidarios y detractores en todo el espectro político.

Trump, favorito del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, se enfrenta a una serie de demandas e investigaciones.

Acusaciones contra Trump

Trump lidera una campaña política para volver a la Casa Blanca en 2024, sin embargo, además del caso por la acusación de Caroll, Trump tiene otros cinco problemas legales que incluyen el ataque al Capitolio y los archivos clasificados hallados en un cateo a su propiedad en Florida.

Uno es por la manipulación de elecciones de Georgia, otro e el ataque al Capitolio de Estados Unidos, uno más por los archivos clasificados en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida; también tiene una demanda del fiscal general de Nueva York contra la organización Trump y el caso de pagos secretos a la estrella para adultos Stormy Daniels,