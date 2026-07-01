Trump pone al T-MEC bajo revisión hasta 2036; así busca presionar a México y Canadá

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no renovar de inmediato el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generó dudas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de Norteamérica; sin embargo, esto no significa que el tratado quede cancelado ni que deje de operar.

Lo que cambia es que el acuerdo entra en un esquema de revisiones anuales que se extenderá hasta 2036; durante ese periodo, los tres países evaluarán su funcionamiento y podrán decidir si prolongan su vigencia.

¿Qué significa que el T-MEC entre en revisiones anuales?

El tratado continuará vigente y la decisión anunciada no implica la salida inmediata de Estados Unidos del acuerdo.

El T-MEC fue ratificado por los órganos legislativos de los tres países, por lo que el presidente estadounidense no puede retirarse de manera unilateral. En Estados Unidos fue aprobado por el Congreso; en México por el Poder Legislativo y en Canadá por su Parlamento.

Durante los próximos años se realizarán revisiones periódicas para analizar el funcionamiento del acuerdo y resolver las diferencias que puedan surgir entre los socios comerciales.

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Donald Trump decidió no renovar automáticamente el T-MEC.



Esto no implica la cancelación del acuerdo comercial, sino su ingreso a un esquema de revisiones anuales obligatorias durante los próximos 10 años, garantizando su vigencia legal hasta el 2036.



Legalmente, el mandatario… pic.twitter.com/4VS2mpZjS4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

La incertidumbre económica sería uno de los principales efectos para México

Uno de los escenarios que podría presentarse es un periodo de mayor incertidumbre económica, un factor que suele influir en las decisiones de inversión.

La estrategia de Trump busca presionar para que empresas estadounidenses trasladen nuevamente parte de su producción a Estados Unidos, especialmente en sectores como el automotriz, la agricultura y la energía.

No obstante, también se plantea que ese objetivo enfrenta importantes obstáculos, ya que muchas compañías instalaron sus plantas fuera de territorio estadounidense por los menores costos de producción y por las ventajas logísticas que ofrece México gracias a su cercanía con el mercado de Estados Unidos.