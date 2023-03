Se ha activado 35 veces Protocolo Alba en Guanajuato

En lo que va de este 2023 el estado de Guanajuato a recurrido en 35 ocasiones a la activación del Protocolo Alba, de los cuales en 8 casos tuvo que ser desactivado gracias a que fueron localizadas las mujeres, por increíble que parezca hay personas en el estdo que aún no conocen este sistema, por lo que es importante hacerlo de su conocimiento, de acuerdo con especialistas en materia legal, una vez que desaparece una mujer, se debe de activar inmediatamente esta alerta, inlcuso se da aviso al 911, y no debe haber ninguna traba para comenzar a buscar a la mujer desaparecida, no se debe de tener miedo a denunciar, así lo dice Gaby Gutiérrez, especialista en el área legal.

” Entiendo que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo nos da miedo porque no sabemos la situación por la que desapareció o que pueden ser víctimas de alguna situación de violencia pero de verdad hay que denunciar “

¿Qué es el Protocolo Alba?

Se trata de un mecanismo de alerta el cual consiste en una búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, este tiene el principal fin de salvaguardar su vida, libertad personal e integridad, todo mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.

Para su correcta implementación, el Protocolo Alba contempla la articulación de un Comité Técnico de Colaboración institucional, mismo que permite desplegar acciones coordinadas por las Fiscalías y/o Procuradurías o las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.

¿ Dónde inició el Protocolo Alba ?

El incio de estye sistema tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003, a más de 15 años de funcionamiento, el Protocolo Alba de Ciudad Juárez ha alcanzado una efectividad del 98% en cuanto a la localización de mujeres en aquel municipio, de ahí la importancia de su implementación a nivel nacional.

Fases del Protocolo Alba

Fase 1

- Se levanta el reporte ante Ministerio Público, Fiscalía Especializada de la Mujer: Toma de Datos, Fotografías y Muestras biológicas.

- Ministerio Público reporta datos generales, fotografía y pesquisa a las corporaciones policiacas. Municipal, Estatal y Federal



- Ministerio Público evalúa grado de riesgo de la persona desaparecida para activar segunda fase.

Fase 2

- Ministerio Público envía a enlaces del Grupo Técnico Operativo un correo electrónico con el oficio, pesquisa y datos generales de la persona desaparecida.

- Cada enlace envía reporte cada 12 horas con información de la búsqueda.

- Ministerio Público evalúa activar la tercera fase.

Fase 3

- Ministerio Público investiga la presunción de un delito, recaba y analiza toda la información fase1 y 2.

- La Policía de Investigación establece y agota posibles líneas de investigación.

- Ministerio Público solicita la atención integral para familiares de las distintas instituciones involucradas en el protocolo.

- Ministerio Público envía oficio para la intervención de autoridades internacionales.