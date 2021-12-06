Truth Social, la red social privada de Donald Trump

Trump Media and Technology, es la nueva empresa de Donald Trump que se convertirá en Truth Social, la red social con la que el magnate competirá contra YouTube, Twitter, Instagram y Facebook.

Donald Trump, quien figura como presidente de Trump Media and Technology "TMTG", recibirá miles de millones de dólares en acciones especiales si es que la compañía fusionada mantiene un buen desempeño, gracias a la fusión que llevará a cabo con la SPAC Digital World Acquisition.

TMTG, la nueva compañía del magnate fue lanzada durante el pasado mes de octubre cuando se reveló que tenía planes para crear una nueva app de mensajes bautizada como Truth Social para competir con Twitter y otras plataformas de redes sociales que le vetaron luego del violento asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido el pasado 6 de enero.

Primeros logos de “Trump Media and Technology”,lo que se convertirá en la red social privada de Donald Trump, una combinación de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Y para que el planeta lo tome en serio acaba de recibir el compromiso de inversión por mil millones de dólares! pic.twitter.com/C7czW9VRC4 — Armando Guzman (@Armandoreporta) December 6, 2021

El expresidente Donald Trump y su socio trabajan en Trump Media and Technology como una sociedad de adquisiciones con fines especiales y recientemente llegaron a acuerdos para obtener 1,000 millones de dólares de capital de inversionistas institucionales.

Truth Social la red social de Trump que no discrimina

Truth Social será puesta en marcha para el 2022, la nueva red social del expresidente asegura que "no discriminará por motivos de ideología política". Cabe recordar que Donald Trump se ha enfrascado en una guerra con las redes sociales desde que los vetaron por el asalto al Capitolio.

Donald Trump, expresidente de EU

"Mil millones de dólares envían un mensaje importante a las grandes tecnológicas... A medida que nuestro balance se expanda, Trump Media estará en una posición más fuerte para luchar contra estas empresas".

La visión de Truth Social

En el año 2021, el péndulo de los medios se ha inclinado peligrosamente hacia la izquierda. Silicon Valley, los principales medios de comunicación y las grandes tecnologías han comenzado a silenciar por la fuerza a las voces que no se alinean con su ideología. Las plataformas de Big Tech desmonetizan, aceleran y cancelan a aquellos que se desvían de la narrativa principal. No solo están censurando el contenido, están determinando lo que se puede y no se puede decir. Al controlar cómo se comparte la información, controlan la narrativa. Controlan el futuro. Ellos te controlan.

Truth Social, la red social privada de Donald Trump|Trump Media and Technology

"Para contrarrestar este peligroso ejercicio del poder de monopolio de las grandes tecnologías, el presidente Donald J. Trump y TMTG están construyendo una empresa de medios y tecnología arraigada en las redes sociales, la transmisión digital y más. Trump Media and Technology tiene la intención de igualar el campo de juego al proporcionar a las personas plataformas de medios abiertos donde puedan compartir y crear contenido sin temor a arruinar su reputación".

El plan de Trump Media and Technology, que se convertirá en Truth Social, es convertirse en una empresa que cotice en bolsa a través de una fusión con Digital World Acquisition Corp., una empresa que ya cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición con fines especiales.

