Dan 41 meses de cárcel a QAnon Shaman por disturbios en el Capitolio

Jacob Chansley, conocido como “QAnon Shaman”, fue sentenciado a 41 meses de prisión en una cárcel federal cerca de Arizona, por los disturbios en el Capitolio realizados el pasado 6 de enero, que dejó cinco personas fallecidas.

Un juez federal en Washington DC emitió la sentencia luego de que “QAnon Shaman” se declaró culpable de un delito grave de obstrucción de un procedimiento oficial relacionado con su conducta en los disturbios del Capitolio.

Originalmente, “QAnon Shaman” estaba acusado de seis cargos por el ataque al Capitolio, por lo cual enfrentaría una pena máxima de 20 años en prisión, sin embargo, los fiscales aceptaron retirar los cargos restantes.

#AlMomento | Sentencian a 41 meses de cárcel al activista de extrema derecha, Jacob Chansley mejor conocido como #QAnonShaman por su participación en el ataque al #Capitolio, realizado por simpatizantes de #DonaldTrump en enero de este año. pic.twitter.com/Oe7JxCdwUn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2021

La sentencia que recibió “QAnon Shaman” es la más larga, hasta el momento, de todos los simpatizantes de Donald Trump que han sido procesados por los disturbios en el Capitolio a principios de este año.

Durante su audiencia, “QAnon Shaman” habló durante más de 30 minutos sobre el impacto que tuvo en él, el tiempo que lleva en prisión y la culpa que siente por haber participado en los disturbios del Capitolio y violar la ley de Estados Unidos.

¿Quién es QAnon Shaman, participante en los disturbios del Capitolio?

QAnon Shaman fue uno de los primeros 30 agitadores que entró al Capitolio el pasado 6 de enero. El hombre es recordado por ingresar al edificio sin camisa, con un sombrero vikingo de piel con cuernos y el rostro pintado con la bandera de Estados Unidos.

El hombre de 33 años de edad, es un influencer que pertenece al Movimiento conspiracional radical Q-Anon, el cual apoya incondicionalmente aDonald Trump.

Por lo que, en apoyo al ex presidente, QAnon Shaman ingresó al Capitolio con una bandera estadounidense en la mano y se encaró con las fuerzas de seguridad del lugar, hasta llegar al estrado del presidente del Senado.

La imagen de QAnon Shaman con cuernos y la bandera de Estados Unidos dio la vuelta al mundo, por lo que rápidamente fue reconocido por las autoridades.

