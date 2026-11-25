Un equipo internacional de científicos desarrolló una prueba capaz de analizar el aliento de los pacientes para detectar el cáncer de pulmón en sus fases más tempranas, obteniendo resultados que superan a los análisis tradicionales de sangre y orina, informó este lunes la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos.

El hallazgo busca atender una de las principales limitaciones clínicas actuales frente a la principal causa de muerte oncológica en ese país, ya que en etapas iniciales los tumores pequeños liberan muy pocas moléculas y estas suelen diluirse en varios litros de sangre, dificultando su rastreo oportuno.

En el estudio, publicado en la revista especializada Journal of Extracellular Vesicles, los investigadores lograron aislar del aliento unas diminutas estructuras conocidas como vesículas extracelulares, pequeñas bolsas liberadas por las células que contienen proteínas, lípidos y fragmentos de ADN.

Posteriormente, el equipo analizó ese material genético para identificar alteraciones asociadas con procesos cancerosos.

Cómo funciona la prueba y qué aporta a los médicos

Para capturar estas vesículas en las muestras de aliento, los especialistas utilizaron un nanocuerpo modificado diseñado para unirse a CD9, una proteína presente en la superficie de las vesículas extracelulares de los mamíferos. De acuerdo con los autores, esta técnica presenta alcances clínicos relevantes:

Detección temprana y progresión: no solo identifica señales de posibles anomalías cancerosas, sino que también aporta datos sobre el grado de avance de la enfermedad.

Influencia de la ubicación del tumor: si la lesión se localiza cerca de las principales vías respiratorias, sus vesículas llegan con mayor facilidad al aliento; si está más próxima a los alvéolos, tienden a pasar hacia la sangre.

Complemento a la biopsia: cuando existe una muestra de tejido disponible, la biopsia continúa siendo el método de referencia para confirmar el diagnóstico definitivo.

El profesor Yuan Wan destacó que obtener información previa a la operación, como la carga mutacional del tumor, permitirá a los cirujanos planificar con mayor precisión cada intervención y elevar las probabilidades de éxito.

Mientras el análisis de tejido extraído durante una cirugía suele demorar entre una y dos horas, esta alternativa busca ofrecer una herramienta más ágil y eficaz tanto para el personal médico como para los pacientes.