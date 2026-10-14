¿Qué provoca el cáncer de pulmón? Tabaco, contaminación y otros factores de riesgo tras el caso del papa León XIV

El caso del papa León XIV ha puesto la atención en la salud pulmonar y en los factores que pueden relacionarse con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que puede estar relacionada con distintos factores de riesgo, entre ellos, el consumo de tabaco, la exposición al humo, la contaminación del aire y ciertas sustancias presentes en el día a día.

¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo del cáncer de pulmón?

Aunque fumar puede aumentar el riesgo, también otros factores como la exposición al gas radón; las dos causas más comunes del cáncer del pulmón son por tabaquismo y por la contaminación por partículas.

El adenocarcinoma pulmonar se diagnostica más en personas que nunca han fumado; también es más común en mujeres, personas jóvenes y personas con ascendencia asiática oriental.

Los médicos suelen detectar el cáncer hasta que se encuentra en una etapa muy avanzada, por lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte por cáncer.



Tabaquismo: Fumar cigarrillos , puros o pipa es el principal factor de riesgo. El riesgo aumenta según la cantidad de tabaco consumida y los años que se ha consumido.

, puros o pipa es el principal factor de riesgo. El riesgo aumenta según la cantidad de tabaco consumida y los años que se ha consumido. Humo de segunda mano: Respirar el humo del tabaco de otras personas también aumenta el riesgo, incluso si no se fuma directamente.

de otras personas también aumenta el riesgo, incluso si no se fuma directamente. Contaminación del aire: La exposición a contaminantes atmosféricos, tanto en exteriores como en espacios interiores, está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Exposición al humo de leña: Respirar durante periodos prolongados el humo producido por la combustión de leña puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón.

Sustancias cancerígenas en el trabajo: la exposición al asbesto, la sílice, el arsénico, el cromo y los gases de escape de motores diésel se relaciona con un mayor riesgo.

¿El cáncer de pulmón solo afecta a quienes fuman?

Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, también pueden desarrollar cáncer de pulmón las personas que nunca han fumado. La contaminación ambiental, el radón y la exposición a sustancias cancerígenas son algunos de los factores que pueden influir.