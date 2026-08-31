Tu segunda opción UNAM: Este es el tiempo exacto que durará el registro para los 2 mil 24 lugares disponibles

¿Fuiste de los que no quedaron seleccionados luego del Examen de Control de la UNAM? Todavía tienes oportunidad de entrar a la máxima casa de estudios si haces tu registro en la plataforma de Tu Segunda Opción.

La UNAM dio a conocer que todavía hay 2 mil lugares para los que no quedaron seleccionados durante las primeras pruebas.

Te decimos cómo funciona el registro y el tiempo que tienes para poder realizarlo.

¿Qué es Tu Segunda Opción UNAM?

Esta es una convocatoria que ofrece la UNAM para ocupar los últimos lugares disponibles, ofreciéndolos a alumnos que no quedaron en los primeros filtros.

La UNAM pone a disposición 2 mil 24 lugares repartidos en 66 carreras universitarias de las cuatro áreas del conocimiento.

Esta opción está dirigida solo para quienes presentaron el examen de control y NO resultaron seleccionados en la opción que querían. No aplica para alumnos ya seleccionados ni para quienes no presentaron la evaluación.

#BoletínUNAM La UNAM abre más de 2,000 lugares de licenciatura para aspirantes no seleccionados > https://t.co/ipPjZZ1K5y pic.twitter.com/EA5DHVfBx1 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2026

¿Cómo funciona el proceso de registro de Tu Segunda Opción UNAM?

Cada aspirante puede elegir tres opciones de su preferencia, en un orden de 1 a 3, siendo la primera contada como la que más te gustaría.

Los lugares se dan tomando en cuenta el número de aciertos obtenidos en el examen de control hasta agotar cupos. Registrarse en los primeros minutos no te da ninguna ventaja sobre otros aspirantes.

El trámite se hace una sola vez y no garantiza que obtengas un lugar, por lo que las autoridades recomiendan revisar bien las opciones antes de confirmar la solicitud y guardar el comprobante.

¿Cuánto tiempo tienes para registrarte en Tu Segunda Opción UNAM?

El sistema de Tu Segunda Opción UNAM va a estar abierto por 98 horas.

Se abre el lunes 31 de agosto a las 10 de la mañana y se cierra el viernes 4 de septiembre a las 12 horas.

Fechas clave en inscripción a la UNAM

Una de las fechas más importantes es la del próximo viernes 4 de septiembre, pues este día se publicará oficialmente la convocatoria a las 18:00 de la tarde.

Los alumnos seleccionados podrán obtener su documentación de inscripción a través de MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.