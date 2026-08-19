Campeche se queda vacío: Secretaría de Turismo reconoce que no tienen experiencia

El turismo en Campeche enfrenta un primer semestre complicado. Los datos de Datatur muestran una caída constante en la ocupación hotelera durante los primeros seis meses de 2026, mientras también disminuyó la llegada de visitantes a museos y zonas arqueológicas.

La situación fue cuestionada durante las comparecencias 2026 por diputados de oposición, quienes pidieron explicaciones a la secretaria de Turismo estatal, Adda Solís Peniche, sobre los resultados y el uso del presupuesto.

¿Cuánto cayó la ocupación hotelera en Campeche?

La ocupación hotelera pasó de 54% en enero a 30.6% en junio, de acuerdo con los registros de Datatur.

La caída fue prácticamente mes con mes:

Enero: 54%

Febrero: 47%

Marzo: 43.3%

Abril: 35.6%

Mayo: 32.4%

Junio: 30.6%

En seis meses, el indicador perdió 23.4 puntos porcentuales, lo que representa una reducción de alrededor de 43% respecto al nivel registrado en enero.

¿También bajaron los visitantes a museos y zonas arqueológicas en Campeche?

La disminución también aparece en los registros de visitantes. En enero se contabilizaron 8 mil 836 visitantes a museos y zonas arqueológicas, mientras que en junio fueron apenas 3 mil 882. Eso significa una caída cercana al 56% en el periodo.

Para los legisladores de oposición, estas cifras reflejan que la promoción turística no se está traduciendo en una mayor llegada de visitantes ni en una mayor actividad económica para el estado.

¡Confesión de inexperiencia en el gabinete de Campeche!



Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Turismo, Adda del Rubí Solís, rompió en llanto al reconocer públicamente su falta de experiencia en el ramo turístico.



La funcionaria confesó ante los… pic.twitter.com/yTK2oOSmp0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

¿Qué reclamaron los diputados por la caída del turismo?

Durante la comparecencia, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, cuestionó directamente la gestión de Adda Solís Peniche y pidió conocer con detalle cómo se están utilizando los recursos destinados al sector.

“La verdad ha sido una gestión verdaderamente trágica”, reclamó la legisladora. Fernández Montúfar también exigió información detallada sobre el dinero recaudado y las inversiones realizadas.

“Es sumamente poco profesional que nos presenten láminas con totales sin haber desagregados”, señaló.

¿Qué dijo la secretaria de Turismo de Campeche?

Durante su intervención, Adda Solís Peniche reconoció que enfrenta el cargo sin experiencia en varias áreas del sector.

“Definitivamente no tengo experiencia en muchas cosas”, admitió. La declaración ocurrió mientras los diputados cuestionaban los resultados de la dependencia frente a la caída de la ocupación hotelera y de los visitantes a museos y zonas arqueológicas.

¿Qué está pasando con el turismo de Campeche?

Los números muestran un escenario complicado, menos ocupación hotelera y una reducción importante en los visitantes de museos y zonas arqueológicas.

Ante este panorama, los cuestionamientos se concentran en qué estrategia se está aplicando para recuperar el turismo y cómo se está utilizando el presupuesto destinado al sector.