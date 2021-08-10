Turista pierde dos dedos por la picadura de una araña violinista

Un turista gales que estaba de vacaciones en Ibiza, Italia perdió dos dedos de la mano luego de ser picado por una araña violinista.

El pasado mes de julio, el joven, de apenas 19 años de edad, contemplaba la puesta de Sol en una zona rocosa de la costa, cuando fue mordido por un ejemplar de Loxosceles rufescens, conocida como araña reclusa mediterránea o araña violinista.

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El chico relató para medios locales que metió la mano entre las rocas cuando sintió la mordedura y se dio cuenta de que se trataba de una araña, pero no tomó en cuenta el tamaño ni el color de ésta.

Sin darle la mayor importancia al incidente, y creyendo que la picadura no iría más allá de la comezón, el turista regresó con sus amigos al hotel donde se hospedaban.

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Unas horas más tarde presentó fiebre alta y malestar general, su mano comenzó a hincharse, tenía dolor y sus dedos se habían puesto muy rojos rojo, por lo que acudió al centro de salud local más cercano donde lo atendieron, pero no había mejorías.

“El paciente llegó con una sepsis secundaria a una infección cutánea en la mano y la muñeca. Tenía la mano muy hinchada y los dedos índice, corazón y meñique de la mano dominante muy afectados”, explicó el residente de medicina que lo atendió.

Aunque los médicos intentaron salvar los dedos del joven, fue imposible debido al daño que la mordedura había causado en la zona la araña violinista.

Expertos señalan que la mordedura de este tipo de arañas en la mayoría de los casos provoca cuadros muy leves en las personas afectadas y destacan que el 99 por ciento de las personas evolucionan favorablemente.

Así es la araña violinista

La araña violinista que habita en las zonas del Mediterráneo puede llegar a medir 20 milímetros y tiene la capacidad de cambiar de color para camuflarse de sus depredadores, a diferencia de otros arácnidos, solamente tiene dos ojos.

Además, esa no es la misma que vive en países de América del sur como Chile, Perú o Ecuador, en donde el veneno de ese ejemplar si es potencialmente mortal.

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Otro tipo de araña violinista es la Loxosceles reclusa, que habita en Estados Unidos y Centroamérica, es conocida como ermitaña parda y su piquete también puede causar efectos graves en las personas.

