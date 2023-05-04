Turista encuentran un cadáver debajo de la cama del hotel en China

En el Tíbet, China, un turista pasó la noche en un cuarto de hotel donde había un cadáver debajo de la cama; el hombre se dio cuenta hasta el día siguiente cuando lo cambiaron de habitación.

De acuerdo con medios locales, el hombre se quejó del mal olor de su habitación, por lo que solo pasó una noche en ella, al día siguiente los empleados del hotel lo cambiaron a otro cuarto.

Cuando revisaron de dónde provenía el mal olor, descubrieron que debajo de la cama estaba el cadáver de una mujer. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril.

Turista exige indemnización por el cadáver debajo de su cama

El turista, identificado como Zhang, exigió al hotel una indemnización por “haber alterado sus planes de viaje y por el trauma sufrido” al dormir en una habitación con mal olor y con el cuerpo de una mujer debajo de su cama.

El huésped aseguró que desde el día del incidente no ha podido dormir bien, por lo que ha tenido que recibir atención médica, según informó un diario local.

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También explicó que al llegar a su habitación en el hotel, percibió el mal olor, sin embargo, los empleados le dijeron que se debía a una panadería situada debajo del lugar, por lo que solo le dieron una nueva habitación al día siguiente.

¿Por qué había un cadáver debajo de la cama del hotel?

Las autoridades en el Tíbet comenzaron una investigación sobre la muerte de la mujer halladas debajo de la cama del hotel, por lo que arrestaron a un hombre en la ciudad de Lanzhou, a unos mil 300 kilómetros del lugar.

Según los investigadores, el hombre arrestado es familiar de la mujer asesinada y también el principal sospechoso de la muerte. Aunque se desconoce cuándo fue asesinada, las autoridades compartieron que la mujer pudo haber muerto en otro lugar y solo abandonaron su cuerpo en el hotel.