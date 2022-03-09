Turistas rusos se quedan varados y sin efectivo por sanciones a Rusia
Los turistas rusos se han quedado varados en diversas partes del mundo tras quedar sin efectivo debido a las sanciones contra de Rusia.
Konstantin Ivanov, es uno de los turistas rusos que ha quedado varado en Indonesia tras quedarse sin efectivo debido a las sanciones impuestas contra de Rusia por su conflicto en Ucrania.
Cuando Konstantin Ivanov, ciudadano de Rusia, intentó sacar dinero de su cuenta bancaria en un cajero automático de la isla turística de Bali en Indonesia, fue bloqueada la su transacción.
Así como él, hay otros turistas rusos que se han quedado sin dinero en efectivo en diversas partes del mundo.
Esto se debe a las sanciones sin precedentes impuestas a los bancos de Rusia por el conflicto armado en Ucrania, en medidas que están pasando factura a sus ciudadanos que actualmente se encuentran en el extranjero, los turistas rusos se han visto obligados a buscar dinero en efectivo o a recurrir a transacciones en monedas digitales para poder seguir sus vacaciones o para regresar a Rusia.
Ivanov de 27 años, señala que "esto ha creado un gran problema para nosotros. Nos han dejado completamente desprovistos de nuestras finanzas, es como si las hubieran congelado por completo y no pudiéramos utilizarlas en absoluto aquí", y de hecho ya está considerando buscarse un trabajo en Indonesia.
'STRIPPED OF OUR FINANCES': Russian tourists away from home are feeling the pinch of international sanctions over the invasion of Ukraine, leaving them unable to access their money. https://t.co/5bujm6fIrj pic.twitter.com/tIK9s3IN3R— ABC News (@ABC) March 9, 2022
Turistas rusos viajan con frecuencia a Indonesia
La embajada de Rusia en Yakarta, capital de Indonesia, no ha comentado nada al respecto. Cabe señalar que la ciudad de Bali es un destino vacacional muy popular entre los turistas rusos, que desde siempre ha acudido a la isla por decenas de miles sobre todo hasta antes de la contingencia sanitaria y fueron de los primeros en regresar cuando las fronteras se reabrieron parcialmente el año pasado.
La oficina de estadísticas de turismo en Indonesia estima que unos mil 150 turistas rusos han llegado a Indonesia desde el pasado mes de enero de (2022).
Rifki Saldi Yanto, gerente de una cafetería en la ciudad de Bali, señaló que había notado una disminución de los turistas rusos en los últimos días y que muchos pagan ahora en efectivo en lugar de con tarjeta de crédito.
Thailand Considers Accepting Crypto From Russian Tourists https://t.co/aExbaOnSn4— Maxbit.cc 🍥 (@HodlingBitcoin) March 9, 2022
Turistas rusos varados en Tailandia
Mientras tanto, más de siete mil turistas rusos se han quedado varados en Tailandia, otro popular destino de playa, debido a la cancelación de vuelos, la caída libre del rublo y sobre todo a los problemas de pago porque se quedaron sin efectivo.
Russian tourists in Indonesia without cash as sanctions bite https://t.co/8bCbmEEyq5 pic.twitter.com/H3w07xJZ3a— Reuters Asia (@ReutersAsia) March 9, 2022