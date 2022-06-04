Turquía cambia oficialmente su nombre internacional

El gobierno de Turquía mandó una solicitud para cambiar su nombre internacional y que en lugar de Turkey sea Türkiye, para que corresponda con la lengua nacional, informaron autoridades del país mediante un comunicado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó formalmente la petición de Turquía de cambiar su nombre internacional por Turkiye, por lo que ya podrán utilizar la nueva denominación en cualquier parte del mundo y en documentos oficiales.

“El cambio de nombre del país fue efectivo en el momento de recibir la carta”, indicó Stephane Djarric, portavoz de la ONU, en referencia a la carta enviada por el ministro de relaciones exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu.

El gobierno de Turquía indicó en su carta que su nuevo nombre, Türkiye, también representa y expresa la cultura, civilización y valores de la nación, y que darán a conocer al mundo.

|Reuters

Tras hacerse formal el cambio de nombre internacional de Turquía, ahora por decreto del presidente Tayyip Erdogan, todos los productos fabricados en el país serán etiquetados como “made in Türkiye”.

Turquía ya usaba su nuevo nombre desde hace 20 años

Aunque el cambio de nombre internacional fue aprobado recientemente, algunas empresas turcas utilizaban “Türkiye” desde hace 20 años para etiquetar algunos productos con la intención de llevar su lengua en el nombre y que lo conocieran en el extranjero.

También el gobierno de Turquía llevaba varios años utilizando “Türkiye” en sus comunicados y páginas web en idiomas extranjeros.

Algunas personas consideran que con el cambio de nombre internacional, Turquía también evita que el nombre del país en inglés sea "Turkey", una palabra que en ese idioma significa "pavo" y que podría darle una connotación negativa.

Turquía no es el primer ni único país que decidió cambiar su nombre, anteriormente también lo hicieron Zimbabue, que antes era Rodesia; Sri Lanka, antes Ceilán; Irán era Persia Cabo Verde, anteriormente conocido como Cape Verde, entre otros.