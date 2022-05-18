Suecia y Finlandia presentan solicitud para ingresar a la OTAN

Suecia y Finlandia presentaron este miércoles de manera conjunta su solicitud para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de haber cubierto los trámites internos, como la aprobación por parte del Gobierno y del Parlamento.

"Doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su membresía en la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida. Las solicitudes que han presentado hoy son un paso histórico. Los aliados (de la OTAN) ahora considerarán los próximos pasos en el camino hacia la OTAN. Los intereses de seguridad de todos los aliados deben tenerse en cuenta, y estamos decididos a trabajar en todos los problemas y llegar a conclusiones rápidas" dijo Stoltenberg después de recibir las solicitudes de los embajadores de Finlandia y Suecia en la sede de la alianza en Bruselas.

Suecia y Finlandia permanecieron como países neutrales.

Durante décadas Suecia y Finlandia permanecieron como países neutrales, pero ante la invasión de su vecino Rusia a Ucrania, tanto sus parlamentos y partidos políticos de oposición dieron el aval para que ambos gobiernos solicitaran unirse a la alianza militar encabezada por Estados Unidos.

Ambos países se encaminan a una adhesión que podría quedar completada en tiempo récord, antes incluso de que acabe el año si no surgen trabas como las que comenzó a poner ya sobre la mesa Turquía, que denuncia vínculos de Suecia y Finlandia con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización kurda considerada terrorista para Ankara.

La respuesta de Rusia dependerá de qué tipo de amenaza se plantee para su país.

"Rusia no tiene ningún problema con Finlandia y Suecia solo porque decidan unirse a la OTAN. Su solicitud de ingreso en la OTAN no representará una amenaza directa para Rusia. Mientras que Rusia ciertamente reaccionará si hay una expansión de las infraestructuras militares en los territorios de estos países". La forma exacta en que responda Rusia dependerá de qué tipo de amenaza se plantee para Rusia", externó Vladimir Putin, presidente de Rusia.

En la práctica, Finlandia y Suecia ya se habían acercado muchísimo a la OTAN en los años 90", los ejercicios marítimos y aéreos de la OTAN en el norte de Europa, Suecia y Finlandia participan siempre.

La OTAN convocará a su órgano ejecutivo, el Consejo del Atlántico, para estudiar la petición y, si no hay sorpresas, dar luz verde a la apertura de las negociaciones de entrada, algo que llegaría incluso el mismo día de la reunión.

El siguiente paso consiste en la firma del protocolo de acceso, que rubrican los aliados en Bruselas para enviarlo posteriormente a las distintas capitales. Ésta sería la fase más larga -de varios meses, previsiblemente-, ya que uno a uno los 30 Estados miembro deben dar el visto bueno a los nuevos miembros.

Negativa de Turquía para que ambos países se unan a la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó su oposición al ingreso de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al acusar a ambos países de no adoptar una postura clara contra el “terrorismo”.

Reprocha a Suecia su excesiva tolerancia con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, pese a que está en la lista de organizaciones de “terroristas” de la Unión Europea.

En el caso de Macedonia del Norte, el último país en incorporarse, la ratificación plena del protocolo se demoró nueve meses. Una vez cubierto este plazo, el ritual final lleva a Washington, donde los documentos se depositan ante el Gobierno de Estados Unidos.

Uno de los requisitos principales para ingresar a la organización es destinar al menos el 2 por ciento del producto interno bruto a gastos de defensa, algo que Finlandia ya lo hace y que Suecia se ha comprometido alcanzar para los próximos años.

