Confirman cierre de 8 estaciones el 30 de octubre cerca del Centro Histórico en esta ruta del Tuzobús por desfile

Si tienes pensado utilizar el Tuzobús para trasladarte por el centro de Pachuca este viernes 30 de octubre, toma precauciones. El paso de un desfile obligará a modificar temporalmente la operación del transporte público y dejará sin servicio ocho estaciones de la Ruta Troncal.

Los cambios comenzarán antes de que salga el contingente y no terminarán necesariamente a una hora fija, pues la recuperación del servicio dependerá del avance del desfile y de la reapertura de las calles.

La modificación está relacionada con el desfile Fiesta de las Almas 2026, que recorrerá distintas vialidades de la capital hidalguense. Por ello, también se aplicará un desvío en una de las rutas alimentadoras del sistema.

Para quienes utilizan diariamente este transporte, conocer los puntos afectados y el horario de los ajustes puede evitar contratiempos, especialmente si necesitan cruzar por la zona centro durante la tarde.

¿A qué hora comenzarán los cambios en el servicio del Tuzobús?

De acuerdo con la información difundida por el sistema de transporte, las modificaciones operativas comenzarán a las 16:30 horas de este viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta que concluya el evento.

El horario es importante porque el desfile tiene prevista su salida a las 17:00 horas desde las inmediaciones del Centro Cultural del Ferrocarril.

Es decir, los usuarios deberán considerar que las afectaciones comenzarán media hora antes del inicio del recorrido. No será necesario esperar a que el contingente llegue a las principales vialidades del centro para que entre en vigor el operativo.

El ajuste contempla tres fases. Esto significa que el servicio no se recuperará de manera simultánea en todas las estaciones, sino conforme avance el desfile y las autoridades permitan nuevamente la circulación de las unidades.

¡Ojo con los cierres!

Estas son las ocho estaciones del Tuzobús que permanecerán cerradas

El recorte operativo afectará ocho puntos de ascenso y descenso de la Ruta Troncal, principalmente en el tramo central de Pachuca.

Las estaciones que permanecerán temporalmente sin servicio son:



Bioparque.

Revolución.

Manuel Dublán.

Presidente Alemán.

Plaza Juárez.

Parque del Maestro.

Niños Héroes.

Centro Histórico.



Los pasajeros que utilizan habitualmente cualquiera de estas estaciones tendrán que considerar una alternativa para sus traslados mientras permanezcan las restricciones.

Es importante tomar en cuenta que la suspensión será temporal. Sin embargo, el sistema no estableció una hora específica para la reapertura de cada punto, ya que dependerá de las condiciones de circulación durante el desfile.

Por ello, si tu destino se encuentra en las inmediaciones de alguna de estas estaciones, lo recomendable es anticipar el traslado y contemplar posibles cambios en los tiempos de recorrido.

¿Cuándo se restablecerá el servicio habitual? Todo lo que tienes que saber del tuzobus

El Tuzobús informó que el operativo se desarrollará en tres fases y que la recuperación será gradual.

En otras palabras, aunque el desfile termine, el servicio no necesariamente volverá a operar de inmediato con normalidad. Primero tendrán que liberarse las vialidades y garantizarse las condiciones para que los autobuses puedan retomar sus recorridos.

Hasta el momento, la información oficial no establece horarios individuales para la reapertura de las ocho estaciones ni una hora exacta para la normalización de la Ruta Alimentadora 17.